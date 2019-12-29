Симона Юнусова выложила провокационное видео с внучкой Алисой, но была готова к атаке хейтеров

60-летняя мама Тимати очень много времени проводит с внучкой Алисой, пока ее родители, рэпер Тимати и модель Алена Шишкова, работают не покладая рук. Собственно, воспитанием и обучением девочки тоже по большей части занимается Симона.
На днях знаменитая бабушка показала, как учит с Алисой стихи. Сейчас Симона с внучкой находятся на курорте, и девочка повторяет произведения, сидя на шезлонге.
«Вы спрашиваете, как мы учим стихи. По‑разному, важно, чтобы было интересно», — отметила Симона в Инстаграме и пошутила, что знает, о чем будут комментарии под этим постом.
Дело в том, что после того, как Алиса прочитала стихотворение, она неожиданно взяла в рот большой палец ноги Симоны. «Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?!» — заранее подготовилась к атаке хейтеров знаменитая бабушка.
Однако формула «предупрежден — значит вооружен» на этот раз не сработала. Фолловеры были возмущены до глубины души тем, что творят Симона и Алиса — полная антисанитария. Так что даже бойкая бабушка сдалась и удалила видео из своего Инстаграма.