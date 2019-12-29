Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Симона Юнусова выложила провокационное видео с внучкой Алисой, но была готова к атаке хейтеров

Симона Юнусова очень близка с внучкой Алисой. Возможно, даже слишком. Некоторые фолловеры пришли в ужас от последнего видео, которое звездная бабушка опубликовала в Инстаграме.

60-летняя мама Тимати очень много времени проводит с внучкой Алисой, пока ее родители, рэпер Тимати и модель Алена Шишкова, работают не покладая рук. Собственно, воспитанием и обучением девочки тоже по большей части занимается Симона.

На днях знаменитая бабушка показала, как учит с Алисой стихи. Сейчас Симона с внучкой находятся на курорте, и девочка повторяет произведения, сидя на шезлонге. 

«Вы спрашиваете, как мы учим стихи. По‑разному, важно, чтобы было интересно», — отметила Симона в Инстаграме и пошутила, что знает, о чем будут комментарии под этим постом. 

Дело в том, что после того, как Алиса прочитала стихотворение, она неожиданно взяла в рот большой палец ноги Симоны. «Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?!» — заранее подготовилась к атаке хейтеров знаменитая бабушка. 

Однако формула «предупрежден — значит вооружен» на этот раз не сработала. Фолловеры были возмущены до глубины души тем, что творят Симона и Алиса — полная антисанитария. Так что даже бойкая бабушка сдалась и удалила видео из своего Инстаграма.

Перейти к обсуждению 1


29 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @simona280/Instagram
Теги

Алиса Юнусова, Симона Юнусова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.