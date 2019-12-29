Симона Юнусова выложила провокационное видео с внучкой Алисой, но была готова к атаке хейтеров

Симона Юнусова очень близка с внучкой Алисой. Возможно, даже слишком. Некоторые фолловеры пришли в ужас от последнего видео, которое звездная бабушка опубликовала в Инстаграме.

60-летняя мама Тимати очень много времени проводит с внучкой Алисой, пока ее родители, рэпер Тимати и модель Алена Шишкова, работают не покладая рук. Собственно, воспитанием и обучением девочки тоже по большей части занимается Симона.

На днях знаменитая бабушка показала, как учит с Алисой стихи. Сейчас Симона с внучкой находятся на курорте, и девочка повторяет произведения, сидя на шезлонге.

«Вы спрашиваете, как мы учим стихи. По‑разному, важно, чтобы было интересно», — отметила Симона в Инстаграме и пошутила, что знает, о чем будут комментарии под этим постом.

Дело в том, что после того, как Алиса прочитала стихотворение, она неожиданно взяла в рот большой палец ноги Симоны. «Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?!» — заранее подготовилась к атаке хейтеров знаменитая бабушка.

1 2 3 ... 8 Симона Юнусова много времени проводит с внучкой Алисой

Однако формула «предупрежден — значит вооружен» на этот раз не сработала. Фолловеры были возмущены до глубины души тем, что творят Симона и Алиса — полная антисанитария. Так что даже бойкая бабушка сдалась и удалила видео из своего Инстаграма.