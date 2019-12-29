Лазарев конфликт не комментировал, а вот Лобода отписалась от артиста в Инстаграме и заявила, что ждет от него извинений.

Конфликт волшебным образом разрешился на шоу Андрея Малахова. «Мы нашли общий язык», — заявил Сергей, отметив, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ссоры.