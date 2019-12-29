«Обиды нужно оставлять»: Сергей Лазарев и Светлана Лобода помирились после ссоры на премии

Произошло настоящее новогоднее чудо. Сергей Лазарев и Светлана Лобода, которые поругались на премии «МУЗ-ТВ», смогли найти общий язык и помирились.

29 декабря 2019 · Текст: · Фото:

В этом году два мастодонта отечественной поп-музыки — Сергей Лазарев и Светлана Лобода — знатно поругались. Что именно послужило причиной конфликта, неизвестно до сих пор. Однако момент их ссоры попал на видео. Тогда, во время репетиции шоу «МУЗ-ТВ», Сергей яростно что-то выкрикивал Светлане, которая была на сцене. Говорили, что артист был в ярости из-за того, что Лобода стала главной звездой премии, исполнив шесть песен, а сам Сергей по техническим причинам не смог исполнить свой хит Scream, с которым он выступал на «Евровидении».

Лазарев конфликт не комментировал, а вот Лобода отписалась от артиста в Инстаграме и заявила, что ждет от него извинений.

Конфликт волшебным образом разрешился на шоу Андрея Малахова. «Мы нашли общий язык», — заявил Сергей, отметив, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ссоры.

«Какие-то негативные вещи, возможные конфликты должны остаться в этом году. На самом деле, все это не имеет никакого значения. Жизнь очень коротка и обиды нужно оставлять. Иди поцелуй меня и скажи, что ты меня любишь, быстренько! Ну иди, иди! И я иду», — заявила Лобода. Артисты обнялись и помирились на глазах зрителей.

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Кстати, Лобода также прокомментировала недавний скандал, когда поклонники насчитали на ее фотографии на ноге шесть пальцев. Девушка демонстративно подняла ногу и показала, что пальцев у нее пять. А вот комментировать свои отношения с Тиллем Линдеманном, от которого она предположительно родила дочь Тильду, отказалась. 

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