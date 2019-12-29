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В Сети подозревают, что Глюкоза снова беременна

Певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова спровоцировала слухи о своей беременности. Или просто неудачно выбрала наряд. В любом случае, мы ждем ее комментариев!

Интересные слухи появились за два дня до Нового года. 33-летнюю Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, заподозрили в беременности. В Сети всплыло видео, на котором певица лихо отплясывала со своей приятельницей Кети Топурией.

И вот что интересно. Кети, которую в последнее время активно подозревают в беременности, продемонстрировала идеальную талию и плоский пресс. А вот Наталья, наоборот, — показала публике уже неплохо округлившийся живот. Интригующее видео появилось в телеграм-канале «Только никому». 

Интересно, что буквально пару недель назад Глюкоза стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», куда пришла в довольно обтягивающем талию серебряном платье, и никакого живота там не было и в помине. 

Да и пару дней назад Наталья опубликовала новое видео в Инстаграме, анонсировав новый челлендж в социальной сети Тик Ток. Там у артистки можно заметить немного округлившиеся формы, но что это — судить сложно.

Впрочем, спустя пару часов все встало на свои места: оказалось, что видео, которое активно обсуждалось в телеграм-каналах, датировано еще февралем 2019-го! Значит, Так что же, Наталья действительно беременна и так ловко скрывала это от общественности, или она просто выбрала не самый удачный наряд, который визуально увеличил ее в размерах?

Напомним, Глюкоза давно и глубоко замужем. В официальном браке с Александром Чистяковым она уже 13 долгих лет. Пара вместе воспитывает двоих дочерей — Лидию и Веру.

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29 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Только никому/Telegram, Instagram
Теги

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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