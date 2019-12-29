В Сети подозревают, что Глюкоза снова беременна

Певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова спровоцировала слухи о своей беременности. Или просто неудачно выбрала наряд. В любом случае, мы ждем ее комментариев!

Интересные слухи появились за два дня до Нового года. 33-летнюю Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, заподозрили в беременности. В Сети всплыло видео, на котором певица лихо отплясывала со своей приятельницей Кети Топурией.

И вот что интересно. Кети, которую в последнее время активно подозревают в беременности, продемонстрировала идеальную талию и плоский пресс. А вот Наталья, наоборот, — показала публике уже неплохо округлившийся живот. Интригующее видео появилось в телеграм-канале «Только никому».

Интересно, что буквально пару недель назад Глюкоза стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», куда пришла в довольно обтягивающем талию серебряном платье, и никакого живота там не было и в помине.

Да и пару дней назад Наталья опубликовала новое видео в Инстаграме, анонсировав новый челлендж в социальной сети Тик Ток. Там у артистки можно заметить немного округлившиеся формы, но что это — судить сложно.

Впрочем, спустя пару часов все встало на свои места: оказалось, что видео, которое активно обсуждалось в телеграм-каналах, датировано еще февралем 2019-го! Значит, Так что же, Наталья действительно беременна и так ловко скрывала это от общественности, или она просто выбрала не самый удачный наряд, который визуально увеличил ее в размерах?

Напомним, Глюкоза давно и глубоко замужем. В официальном браке с Александром Чистяковым она уже 13 долгих лет. Пара вместе воспитывает двоих дочерей — Лидию и Веру.