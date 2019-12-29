Симона Юнусова ответила на шквал критики после видео, в котором Алиса облизывает палец ее ноги

60-летняя Симона Юнусова все же решила оправдаться за скандальный ролик, который она выложила в Инстаграм накануне. Как говорится, фолловерам палец лишний раз в рот не клади.

28 декабря Симона Юнусова опубликовала в Инстаграме очень спорное видео, которое потом обсуждали во всех телеграм-каналах.

В ролике внучка 60-летней женщины Алиса, закончив декларировать стихи, взяла в рот большой палец ноги своей знаменитой бабушки. Юнусова-старшая, конечно, предполагала, какую реакцию вызовет подобное видео, поэтому в подписи сработала на опережение: «Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?!».

Однако женщина вряд ли ожидала, какое же количество хейта от фолловеров она получит в самых разных социальных сетях.

Юнусова хоть и удалила то скандальное видео, но мимо самых жестких комментариев пройти не смогла. Мама Тимати сделала скрин, выложила его на свою страничку в Инстаграме и подписала его: «Для кого-то я злая, жесткая, старая, шокирующая, чересчур откровенная, до сих пор пытающаяся танцевать, иметь свое мнение, отличающееся от других... Спорить не буду, я такая, какая есть, но ''вылизывать'' свой Инстаграм на потребу публике не стану».

Юнусова отметила, что гордится своей национальностью и возрастом, а также опытом, который она накопила за всю свою жизнь. Женщину, по ее словам, вообще не трогает критика, равно как и «пение дифирамбов», поэтому особо недовольных она попросила уйти со своей страницы, чтобы не раздражаться.



«И в заключение... Если брезгливый ребенок, такой как Алиса, берет в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви, все остальное — домыслы...» — подытожила Симона.