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Симона Юнусова ответила на шквал критики после видео, в котором Алиса облизывает палец ее ноги

60-летняя Симона Юнусова все же решила оправдаться за скандальный ролик, который она выложила в Инстаграм накануне. Как говорится, фолловерам палец лишний раз в рот не клади. 

28 декабря Симона Юнусова опубликовала в Инстаграме очень спорное видео, которое потом обсуждали во всех телеграм-каналах.

В ролике внучка 60-летней женщины Алиса, закончив декларировать стихи, взяла в рот большой палец ноги своей знаменитой бабушки. Юнусова-старшая, конечно, предполагала, какую реакцию вызовет подобное видео, поэтому в подписи сработала на опережение: «Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?!». 

Однако женщина вряд ли ожидала, какое же количество хейта от фолловеров она получит в самых разных социальных сетях. 

Юнусова хоть и удалила то скандальное видео, но мимо самых жестких комментариев пройти не смогла. Мама Тимати сделала скрин, выложила его на свою страничку в Инстаграме и подписала его: «Для кого-то я злая, жесткая, старая, шокирующая, чересчур откровенная, до сих пор пытающаяся танцевать, иметь свое мнение, отличающееся от других... Спорить не буду, я такая, какая есть, но ''вылизывать'' свой Инстаграм на потребу публике не стану». 

Юнусова отметила, что гордится своей национальностью и возрастом, а также опытом, который она накопила за всю свою жизнь. Женщину, по ее словам, вообще не трогает критика, равно как и «пение дифирамбов», поэтому особо недовольных она попросила уйти со своей страницы, чтобы не раздражаться.

«И в заключение... Если брезгливый ребенок, такой как Алиса, берет в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви, все остальное — домыслы...» — подытожила Симона.

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29 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Алиса Юнусова, Симона Юнусова

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Бабушка извращенка!!! Даже если это случайность, ну обрежь ты это видео. Зачем эту грязь показывать, ребёнок маленький ещё не все понимает, как это выглядит со стороны, футфетишь какой-то

  • Бабуля, у тебя с головой всё в порядке?🤦‍♀️

  • Бабуся жизнь прожила, дожила до преклонных лет, а ума так и не нажила... Скоро как Панин наверное будет, такого навыкладывает, что лучше и не смотреть (

  • Ну вот реально мрак! Ребёнок годовалый может схватить что-то, в том числе и ногу, потянуть в рот, но все рослые могут объяснить, что этого не следует делать и почему. А тут не то, что не объясняют, а поощряют. Девочка всё видео теребит пальцы ног, потом своё лицо трогает, а съёмка как ни в чем не бывало продолжается

  • Тут какая-то женщина писала коммент, что оставила ребёнка со свекровью, а когда пришла, свекровь похвасталась, что не могла младенца убаюкать, а потом мол додумалась дать ему СВОЮ грудь и так убаюкала... Как жить после этого, спрашивает женщина, как общаться с матерью мужа??

  • Маразматичка

  • Гость

    Тут какая-то женщина писала коммент, что оставила ребёнка со свекровью, а когда пришла, свекровь похвасталась, что не могла младенца убаюкать, а потом мол додумалась дать ему СВОЮ грудь и так убаюкала... Как жить после этого, спрашивает женщина, как общаться с матерью мужа??

    Хорошо, что не ногу!

  • Ответила ещё хуже: типа это выражение любви

  • У меня свекровь безмозглая.....деревенщина.

  • Сама бы ходила и сосала всем пальцы на ногах, хайпа бы больше словила.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
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