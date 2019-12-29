Ольга Бузова отказалась работать на новогодних праздниках и улетела отдыхать с любимым

28 декабря Ольга Бузова рассекретила имя мужчины, который украл ее сердце. «Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы ''В'' и ''Г''. И ко мне пришел ''План Д''. Его зовут Давид», — со слезами на глазах рассказала поющая ведущая.
Девушка также призналась, что не просто встречается с Давидом — они даже живут вместе! Говорят, что пока пара снимает квартиру, поскольку в жилище Ольги сейчас полным ходом идет ремонт.
А уже 29-го Бузова и Манукян собрали свои вещи и улетели. По информации Super.ru — в Куршевель.
«Я долго думала, остаться ли работать в новогоднюю ночь и праздики или отдохнуть, и я реально поняла, что мне нужно отдохнуть, я хочу просто насладиться своей жизнью и успевать жить», — подписала фото Бузова.
Ну а Давид опубликовал в своих инстаграм-историях видео из зоны отдыха аэропорта и самолета вместе с Ольгой.
Ну что за сладкая парочка!