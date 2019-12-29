Ольга Бузова отказалась работать на новогодних праздниках и улетела отдыхать с любимым

Только-только Ольга Бузова объявила на весь честной мир, что ее сердце больше не свободно, и буквально на следующий день улетела с новым возлюбленным на новогодние каникулы.

28 декабря Ольга Бузова рассекретила имя мужчины, который украл ее сердце. «Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы ''В'' и ''Г''. И ко мне пришел ''План Д''. Его зовут Давид», — со слезами на глазах рассказала поющая ведущая.

Девушка также призналась, что не просто встречается с Давидом — они даже живут вместе! Говорят, что пока пара снимает квартиру, поскольку в жилище Ольги сейчас полным ходом идет ремонт.

А уже 29-го Бузова и Манукян собрали свои вещи и улетели. По информации Super.ru — в Куршевель.

«Я долго думала, остаться ли работать в новогоднюю ночь и праздики или отдохнуть, и я реально поняла, что мне нужно отдохнуть, я хочу просто насладиться своей жизнью и успевать жить», — подписала фото Бузова.

Ну а Давид опубликовал в своих инстаграм-историях видео из зоны отдыха аэропорта и самолета вместе с Ольгой.

Ну что за сладкая парочка!