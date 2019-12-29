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Ольга Бузова отказалась работать на новогодних праздниках и улетела отдыхать с любимым

Только-только Ольга Бузова объявила на весь честной мир, что ее сердце больше не свободно, и буквально на следующий день улетела с новым возлюбленным на новогодние каникулы.

28 декабря Ольга Бузова рассекретила имя мужчины, который украл ее сердце. «Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы ''В'' и ''Г''. И ко мне пришел ''План Д''. Его зовут Давид», — со слезами на глазах рассказала поющая ведущая.

Девушка также призналась, что не просто встречается с Давидом — они даже живут вместе! Говорят, что пока пара снимает квартиру, поскольку в жилище Ольги сейчас полным ходом идет ремонт.

А уже 29-го Бузова и Манукян собрали свои вещи и улетели. По информации Super.ru — в Куршевель. 

«Я долго думала, остаться ли работать в новогоднюю ночь и праздики или отдохнуть, и я реально поняла, что мне нужно отдохнуть, я хочу просто насладиться своей жизнью и успевать жить», — подписала фото Бузова. 

Ну а Давид опубликовал в своих инстаграм-историях видео из зоны отдыха аэропорта и самолета вместе с Ольгой.

Ну что за сладкая парочка!

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29 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Отказалась работать? )) не отказалась бы, если была ангажирована на корпоративы, от этого так просто не откажешься. А если и так не было никаких "работ" на этот период, от чего отказалась-то? Смешная она

  • Сегодня все сговорились, что ли, грязные босые ноги демонстрировать?

  • Оля и Давид, пожалуйста, не допустите передоза вашей парой. Не берите пример с Тарасовых.

  • Кому интересно-посмотрите Форт Боярд с этим Давидом. Он там без этой дибильной прически, очень по-мужски себя ведёт, спортивный, высокий, приятный в общении. Не истерит, как баба! Неплохой парень, мне кажется! P.S. Не фанатка, не подписана на него. Первый раз в этой передаче его и увидела.

  • Я всегда смотрела его вайны, мне он нравится. Харизма определенно есть.

  • А мне ,он почему то стал противен, после тг3о как налепил себе на голову эту нелепость....в виде каких то бумажных лент. Ну вот ужас ужасный! Ты блин мужик или кто ? И почему то сразу понятно, что их отношения не надолго. Не потянет он ее материально. Щас хихоньки хахоньки , а потом оля проснется с трезвой головой и подумает ...ну да смешно с ним и хорошо , а детей поднимать на что ? Ей нужен нормальный серьёзный мужик! Правда вопрос, нужна ли такому мужику бузова...🤔

  • Правильно сделала.Жизнь одна, надо от жизни и наслаждение получать.А что будет у них даже и думать не хочу.В своей бы жизни разобраться.Прожили счастливый миг и это уже хорошо

  • Оля, правильно тебе пишут, не забывай "личное не публичное" . А пара ваша мне очень нравится

  • Давид и Оля хорошего вам отдыха. Вы очень приятные, искренние.

  • что Оля его долги оплатила? числился в должниках, скрин кто-то выкладывал. За любовь надо платить))

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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