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СМИ: Меган Маркл планирует заработать на своем имени

Меган Маркл, кажется, решила нарушить все королевские традиции, до каких она может дотянуться. Теперь она решила открыть свой бизнес.

Принц Гарри поддерживает Меган Маркл во всех начинаниях. Даже в тех, которые по идее нужно пресекать на корню. Герцогиня Сассекская хочет нарушить очередной закон британской монархии. Барышня собирается зарегистрировать название фонда Sussex Royal как товарный знак.

Экс-актриса и ее супруг будут выпускать самые разные товары на любой вкус и кошелек: одежду (например, пижамы носки, перчатки и так далее), сувениры и даже газеты и журналы! Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Вероятнее всего, таким образом Меган планирует заработать деньги для своего благотворительного фонда, который она основала вместе с принцем Гарри летом этого года, отделившись от Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Однако многие все же уверены, что, во-первых, Меган не имеет в принципе права заниматься коммерческой деятельностью, ведь это не по уставу королевской семьи. Во-вторых, кто-то даже подозревает герцогиню в корысти и считает, что она планирует подзаработать на продаже товаров под своим брендом.

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29 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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