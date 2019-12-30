Лера Кудрявцева показала свою грудь после удаления имплантов

«Ну нет у нас тут ананасов», — заявила Кудрявцева, то ли в шутку вспомнив фразу из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», то ли намекая на совет, который ей давали подписчики, — мол, если хочешь, чтобы грудь выросла, ешь ананасы.

Уважаем Леру за такую честность и открытость со своими поклонниками.

Напомним, ведущая шоу «Секрет на миллион» сейчас каждый день проходит через не самые приятные процедуры: ей делают дренаж и вычищают гной, который скопился в мягких тканях.