Лера Кудрявцева показала свою грудь после удаления имплантов

48-летняя Лера Кудрявцева до сих пор находится в клинике, в которой ей провели экстренную операцию по удалению имплантов. Она уже показала своих звездных друзей, которые приходят навестить телеведущую, и те самые злополучные имплантаты, которые пять лет протекали в мягкие ткани.
А на днях Лера наконец-то показала, как же она теперь выглядит без своей выдающейся груди. И оказалось, что вполне неплохо.
Кудрявцева опубликовала в Инстаграме ролик, в котором она в больнице ест творожный сырок, и показала грудь, которая существенно уменьшилась в размерах.
«Ну нет у нас тут ананасов», — заявила Кудрявцева, то ли в шутку вспомнив фразу из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», то ли намекая на совет, который ей давали подписчики, — мол, если хочешь, чтобы грудь выросла, ешь ананасы.
Уважаем Леру за такую честность и открытость со своими поклонниками.
Напомним, ведущая шоу «Секрет на миллион» сейчас каждый день проходит через не самые приятные процедуры: ей делают дренаж и вычищают гной, который скопился в мягких тканях.
«Порван имплант, силикон уже выливался минимум пять-шесть лет. Просто выливался и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки. Понимаете, этим пропитался вообще весь организм. И вот эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Помимо того, что удаляли имплант, еще этот силикон просто оттуда выcкребали», — рассказывала телеведущая.
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