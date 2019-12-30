Лера Кудрявцева показала свою грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает рассказывать и показывать, что сейчас с ней происходит в клинике, в которой ей срочно удаляли грудные импланты из-за возникших осложнений.

30 декабря 2019 · Текст: · Фото:

48-летняя Лера Кудрявцева до сих пор находится в клинике, в которой ей провели экстренную операцию по удалению имплантов. Она уже показала своих звездных друзей, которые приходят навестить телеведущую, и те самые злополучные имплантаты, которые пять лет протекали в мягкие ткани.

А на днях Лера наконец-то показала, как же она теперь выглядит без своей выдающейся груди. И оказалось, что вполне неплохо. 

Кудрявцева опубликовала в Инстаграме ролик, в котором она в больнице ест творожный сырок, и показала грудь, которая существенно уменьшилась в размерах. 

«Ну нет у нас тут ананасов», — заявила Кудрявцева, то ли в шутку вспомнив фразу из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», то ли намекая на совет, который ей давали подписчики, — мол, если хочешь, чтобы грудь выросла, ешь ананасы. 

Уважаем Леру за такую честность и открытость со своими поклонниками.

Напомним, ведущая шоу «Секрет на миллион» сейчас каждый день проходит через не самые приятные процедуры: ей делают дренаж и вычищают гной, который скопился в мягких тканях.

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«Порван имплант, силикон уже выливался минимум пять-шесть лет. Просто выливался и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки. Понимаете, этим пропитался вообще весь организм. И вот эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Помимо того, что удаляли имплант, еще этот силикон просто оттуда выcкребали», — рассказывала телеведущая.

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Комментарии

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  • Если Лера не пиарится и не врет в очередной раз (например просто маскируя замену имплантатов), то все это надо смотреть тем, кто собирается делать грудь, поскольку такие случаи не единичны. Да, бывает острая необходимость в корректировке груди (например, если сильно отвисла после родов и стыдно раздеваться перед мужчинами), но в большинстве случаев увеличивают просто потому что хочется побольше, хотя своя хорошей формы и проблем не имеет. Хотя уверена, что количество операций не уменьшится, так как каждая считает, что уж с ней-то такого точно не случится.
  • А зачем это показывать?! Всё обошлось и хорошо.
  • 15 лет это приличный срок носки имплантов. Моим всего 3 года и то, я точно знаю что лет через 10-15 потребуется их замена, хотя гарантия тоже на них пожизненная. Ну я как бы реалист))) Так что пусть Лерка не плачет. И хоть она и говорит что больше ни-ни, но мой опыт общения с имплантированными дамами показал, что даже те, кто удалял, через какое-то время задумывались о том, чтоб поставить обратно. К красоте быстро привыкаешь. Тем более у Лерки мужик молодой... P.S. А вообще, если своя грудь норм, пусть даже небольшая, то и нефиг ставить. Я до родов имела 1 размер груди и мне нафиг никакое увеличение не надо было. Это уже после появления детей грудь подпортилась и пришлось к хирургу идти, а так ходила бы со своей единицей и не парилась)
  • Без косметики на человека стала походить.
  • Сдулись.

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