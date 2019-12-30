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Кристина Асмус призналась, что уже неделю лежит в больнице

31-летняя Кристина Асмус рассказала, что ее экстренно госпитализировали. Девушке диагностировали острую бактериальную инфекцию.
Кристина Асмус

Пока поклонники Кристины Асмус обсуждают ее откровенные сцены в фильме «Текст» и появление в клипе Егора Крида Love Is, сама актриса, оказывается, находится в больнице. Причем не на плановом обследовании — звезду экстренно госпитализировали. 

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит. Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, одна скорая, вторая, в итоге забрали», — поделилась с поклонниками Кристина.

«Круглосуточно под капельницами с температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит, и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет», — пожаловалась артистка на неудачный конец декабря.

Поклонники Кристины пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что главное — это хорошее самочувствие.

Напомним, совсем недавно на Кристину и ее мужа Гарика Харламова обрушился шквал критики после того, как на экраны вышел фильм «Текст». 

Сцена с участием Асмус получилась настолько откровенная, что актрису раскритиковали за излишнюю сексуальность, а Гарика Харламова пристыдили — мол, как ты позволил своей жене принять участие в подобной порнографии?

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30 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @asmuskristina/Instagram
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Кристина Асмус

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Кино, спектакли она что снимается?

  • Зачем так упахиваться? Я лично совершенно нейтрально отношусь к Кристине, но зачем вот это вот всё? Как будто они кому-то нужны. Никто и не заметит.Хотя их тоже можно понять. Столько этих актрис, певиц, моделей, на секунду замрешь, тебя обгонят на половину земли. Конкуренция у них огромная. Вот и жертвуют своим здоровьем, материнством.

  • венерическое что-то?

  • Дизентерия что ли?

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