Готовящийся стать отцом в 4-й раз Джиган комментирует «горячее» фото Эмили Ратайковски

От внимательных интернет-пользователей не спрятаться, не скрыться. Они изучают не только новые посты звезд в Инстаграме, но и читают комментарии под ними. А там порой происходит такое!..

Эмили Ратайковски

Эмили Ратайковски часто балует подписчиков секси-фотографиями, а ее давние поклонники уже привыкли к «голым» снимкам знаменитости. Очередная «горячая» публикация 28-летней модели привлекла внимание русских подписчиков девушки.

29 декабря знаменитость выложила фото из постели. В кадре Эмили позирует с растрепанными волосами и минимальным количеством макияжа, а из одежды на ней только бюстгальтер, который подчеркивает неожиданно внушительные модельные формы. Среди восторженных комментаторов отметился... Джиган.

Да, папа троих дочерей, который в скором времени станет отцом в четвертый раз, в свободное от родительских забот время комментирует горячие снимки зарубежных звезд в Инстаграме.

1 2 3 ... 10 Джиган и Оксана Самойлова ждут рождения четвертого ребенка

С одной стороны — что такого страшного в смайликах, оставленных в качестве комплимента симпатичной девушке? С другой — в нынешний век, когда поставленный лайк может спровоцировать волну слухов, любое действие в воспринимается уже не так легкомысленно. У нас только один вопрос — Оксана в курсе?