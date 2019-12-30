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Готовящийся стать отцом в 4-й раз Джиган комментирует «горячее» фото Эмили Ратайковски

От внимательных интернет-пользователей не спрятаться, не скрыться. Они изучают не только новые посты звезд в Инстаграме, но и читают комментарии под ними. А там порой происходит такое!..
Эмили Ратайковски
Эмили Ратайковски

Эмили Ратайковски часто балует подписчиков секси-фотографиями, а ее давние поклонники уже привыкли к «голым» снимкам знаменитости. Очередная «горячая» публикация 28-летней модели привлекла внимание русских подписчиков девушки.

Майя Устименко-Вайнштейн, Джиган, Ариела Устименко-Вайнштейн, Оксана Самойлова, Лея Устименко-Вайнштейн

29 декабря знаменитость выложила фото из постели. В кадре Эмили позирует с растрепанными волосами и минимальным количеством макияжа, а из одежды на ней только бюстгальтер, который подчеркивает неожиданно внушительные модельные формы. Среди восторженных комментаторов отметился... Джиган. 

Да, папа троих дочерей, который в скором времени станет отцом в четвертый раз, в свободное от родительских забот время комментирует горячие снимки зарубежных звезд в Инстаграме.

С одной стороны — что такого страшного в смайликах, оставленных в качестве комплимента симпатичной девушке? С другой — в нынешний век, когда поставленный лайк может спровоцировать волну слухов, любое действие в воспринимается уже не так легкомысленно. У нас только один вопрос — Оксана в курсе?

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30 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @emrata, @samoylovaoxana, @iamgeegun/Instagram
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Джиган, Эмили Ратайковски

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • обе не нравятся, но Оксана поинтереснее всё-таки.

  • О Боже!!! Мужик лайкнул инстабабу!!! :D

  • Сейчас налетит толпа защитниц прав мужчин как девушка сверху, только им в жизни вряд ли понравится, если их мужчина будет пялиться на формы других баб, когда вы на сносях(да и без сносей это не Нормас, не живите в иллюзиях что все мужчины такие)

  • У нас настолько женщины привыкли себе врать «во благо», в успокоение, что уже не замечают, как привыкли к этому. Не смотреть, не лайкать ни оценивать других женщин любящий мужчина никогда не будет. Да, девочки, поверьте, не все мужчины не могут удержать в штанах одно место, не всем интересны чужие «самки». Ярый пример - муж Заворотнюк

  • Она естественна и красива. А его дена шита перешита, уде похожа от этих пластик на трансвистита, с натянутыми губами и глазами, но ведь страшна же, не модель, приезжая и не образованая.

  • Тоже знаю такого мужа и отца)) лайкает красивых девушек не переставая, добавляет левых телок и тоже лайкает, если такое происходит это тупо неуважение к жене, нафига демонстрировать что тебе нравится чужая *** или лицо?)

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