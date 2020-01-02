Сбросили маски: сцены из жизни британской королевской семьи, которые запомнились в 2019 году

Монарших особ бывает сложно застать врасплох, так как они с рождения тренируются «держать лицо», однако представители британской королевской семьи — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Спокойные, увлеченные, хохочущие, непосредственные и даже недовольные — такими разными представали Виндзоры перед нами. Woman.ru собрал самые яркие снимки монарших особ Великобритании, которые мы с интересом изучали в 2019-м году.

На июньской церемонии выноса знамени можно было наблюдать весь спектр эмоций на лицах монарших особ

В своей рождественской речи от 25 декабря минувшего года королева Елизавета II признала, что 2019-й показался ей довольно «ухабистым». Несмотря на то, что королева не пояснила, о чем идет речь, можно представить, что и для ее семьи минувшие 12 месяцев не были простыми.

В первый школьный день волнуются все, и даже боевая принцесса Шарлотта превратилась просто в растерянную 4-летнюю девочку. Но, конечно же, ненадолго

Как и прежде, все взгляды были прикованы к Виндзорам. Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые посетили Пакистан, принцесса Шарлотта отправилась грызть гранит науки, принц Гарри отчаянно судился с таблоидами из-за нападок на «задетую и уязвимую» Меган Маркл. Средний сын Ее Величества принц Эндрю завершил год скандальным интервью о дружбе с Джеффри Эпштейном.

И всякий раз за монаршими особами по пятам следовали фотографы. Официальные хроникеры, профессиональные репортеры, вездесущие папарацци — каждый старался поймать удачный кадр. Одним Виндзоры позировали, белозубо улыбаясь, на других не обращали внимания, а от третьих отмахивались. Все стандартно.

Но порой эмоции прорывались сквозь плотно надетые маски, а дети и вовсе в любой ситуации оставались детьми — озорными и непосредственными (да-да, речь о принцессе Шарлотте в первую очередь!).

На встрече с архиепископом Десмондом Туту Меган случайно раскрыла домашнее прозвище Арчи — Бубба

Кроме всего прочего, в этом году на снимках появился совершенно новый герой, который еще наверняка удивит (и, что еще более вероятно, умилит) всех нас в будущем. Нет, вы не ошиблись! 6 мая 2019-го на свет появился Арчи Маунтбеттен-Виндзор, и, помимо счастливых родителей — принца Гарри и Меган Маркл, он заставил улыбнуться миллионы поклонников по всему земному шару.

Его рождение стало чуть ли не главным событием за прошедшие 12 месяцев. Елизавета II отдельно упомянула Арчи в своей речи и заметила, что была «в восторге», когда ее восьмой правнук появился на свет. Поэтому открывает нашу подборку идилличная семейная сцена: счастливая герцогиня Сассекская с младенцем на руках, которую окружили Елизавета II, принц Филипп и Дория Рэгланд — мама Меган.

1 2 3 ... 22 На первых официальных кадрах, сделанных всего через два дня после рождения Арчи, лица малыша не разглядеть. Но взгляните, с каким умилением взрослые смотрят на новорожденного!

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