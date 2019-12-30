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«У нас не было разлучников»: Светлана Бондарчук рассказала о причинах развода с режиссером

За прошедшие десять лет в жизни Светланы Бондарчук случилось многое. И радостное (рождение внучек), и грустное (развод). О последнем 51-летняя Светлана Бондарчук и поведала откровенно в недавнем интервью. 
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук снялась в шоу «Детектор лжи» на YouTube-канале издания Tatler. В ходе программы знаменитость искренне отвечала на вопросы, многие из которых касались и ее личной жизни.

Светлана призналась, что не жалеет о разводе с Федором Бондарчуком, и объяснила, в чем заключалась причина их расставания: «Развод — это сложнейшая ситуация в жизни. Если бы меня спросили, хочу ли я с ним жить, то мой ответ был бы ''нет''. Но развестись с человеком, с которым я жила большой отрезок жизни, сложно. Вопрос нашего разрыва связан с кризисом в отношениях. Но никто никого не уводил и ни к кому не уходил. У нас не было разлучников».

Светлана Бондарчук, Федор Бондарчук

При этом она уточнила, что сейчас счастлива с новым возлюбленным Сергеем Харченко и даже задумывается о рождении ребенка, хотя уже нянчится с внучками. Несмотря на грандиозные планы, снова выходить замуж Светлана не собирается: она уверена, что и без штампа в паспорте можно прожить счастливо до конца жизни.

  • Светлана Бондарчук
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Кроме того, Бондарчук сообщила, что не считает себя красоткой: «Я знаю, как понравиться, но я точно не красавица. Это не значит, что я живу в комплексах, но я очень адекватно оцениваю свою внешность».

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30 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @a030aa/Instagram
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Светлана Бондарчук

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Что делать с этой ценной информацией?😅

  • А что она может ещё сказать о Бондарчуке? Наверняка при разводе она подписала договор о неразглашении подробностей их жизни. Нарушит его - лишат довольствия:) На что она тогда будет так хорошо жить?:)))

  • Они разошлись лет 10 назад и это все знают. Что им скрывать-то, и кому это надо? Люди давно живут в разных домах.

  • 3, брачный договор подписывают до бракосочетания, а не при разводе, и он учитывает только вопросы недвижимости.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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