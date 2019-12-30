«У нас не было разлучников»: Светлана Бондарчук рассказала о причинах развода с режиссером

За прошедшие десять лет в жизни Светланы Бондарчук случилось многое. И радостное (рождение внучек), и грустное (развод). О последнем 51-летняя Светлана Бондарчук и поведала откровенно в недавнем интервью.

Светлана Бондарчук снялась в шоу «Детектор лжи» на YouTube-канале издания Tatler. В ходе программы знаменитость искренне отвечала на вопросы, многие из которых касались и ее личной жизни.

Светлана призналась, что не жалеет о разводе с Федором Бондарчуком, и объяснила, в чем заключалась причина их расставания: «Развод — это сложнейшая ситуация в жизни. Если бы меня спросили, хочу ли я с ним жить, то мой ответ был бы ''нет''. Но развестись с человеком, с которым я жила большой отрезок жизни, сложно. Вопрос нашего разрыва связан с кризисом в отношениях. Но никто никого не уводил и ни к кому не уходил. У нас не было разлучников».

При этом она уточнила, что сейчас счастлива с новым возлюбленным Сергеем Харченко и даже задумывается о рождении ребенка, хотя уже нянчится с внучками. Несмотря на грандиозные планы, снова выходить замуж Светлана не собирается: она уверена, что и без штампа в паспорте можно прожить счастливо до конца жизни.

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Кроме того, Бондарчук сообщила, что не считает себя красоткой: «Я знаю, как понравиться, но я точно не красавица. Это не значит, что я живу в комплексах, но я очень адекватно оцениваю свою внешность».

