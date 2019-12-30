В мехах и на шпильках Пелагея гордо отвела дочь на елку после объявления о разводе

После того, как Пелагея и Иван Телегин сообщили, что расстаются, многие ждали, что в соцсетях артистки наступит затишье. Но не тут-то было. Певица продолжает делиться постами и показывает, что, несмотря на обстоятельства, жизнь продолжается.
30 декабря Пелагея опубликовала новый пост в своем Инстаграме. На снимке певица запечатлена вместе с 2-летней дочерью Таисией. Для похода на детскую елку звезда выбрала черное пальто с меховым воротником и пудровую сумку Christian Dior. Волосы певица уложила крупными локонами.
На первую в своей жизни елку Таисия отправилась в синем платье и розовых блестящих ботинках. Аутфит довершили голубое пальто с белым меховым воротником и шапка с помпоном.
Подписчики звезды не могли не отметить, какой счастливой она выглядит. На снимке Пелагея широко улыбалась. Должно быть, певица была очень рада за дочь, получившую множество впечатлений.
Напомним, первоначально считалось, что Пелагея и Иван Телегин расстались из-за того, что хоккеист закрутил роман с Марией Гончар. Однако позднее спортсмен решил расставить точки над i и сообщил, что в их расставании «нет вины третьих лиц».