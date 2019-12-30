В мехах и на шпильках Пелагея гордо отвела дочь на елку после объявления о разводе

На днях Пелагея подтвердила расставание с хоккеистом Иваном Телегиным. Однако певица не стала залегать на дно, а показала, что жизнь продолжается, и вышла в свет вместе с дочерью.

После того, как Пелагея и Иван Телегин сообщили, что расстаются, многие ждали, что в соцсетях артистки наступит затишье. Но не тут-то было. Певица продолжает делиться постами и показывает, что, несмотря на обстоятельства, жизнь продолжается.

30 декабря Пелагея опубликовала новый пост в своем Инстаграме. На снимке певица запечатлена вместе с 2-летней дочерью Таисией. Для похода на детскую елку звезда выбрала черное пальто с меховым воротником и пудровую сумку Christian Dior. Волосы певица уложила крупными локонами.

На первую в своей жизни елку Таисия отправилась в синем платье и розовых блестящих ботинках. Аутфит довершили голубое пальто с белым меховым воротником и шапка с помпоном.

Подписчики звезды не могли не отметить, какой счастливой она выглядит. На снимке Пелагея широко улыбалась. Должно быть, певица была очень рада за дочь, получившую множество впечатлений.

«Прекраснейшие дамы. С наступающим вас!», «Мама дорогая, ну что за прелесть эти девочки», — писали фолловеры знаменитости.

Напомним, первоначально считалось, что Пелагея и Иван Телегин расстались из-за того, что хоккеист закрутил роман с Марией Гончар. Однако позднее спортсмен решил расставить точки над i и сообщил, что в их расставании «нет вины третьих лиц».