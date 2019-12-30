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В мехах и на шпильках Пелагея гордо отвела дочь на елку после объявления о разводе

На днях Пелагея подтвердила расставание с хоккеистом Иваном Телегиным. Однако певица не стала залегать на дно, а показала, что жизнь продолжается, и вышла в свет вместе с дочерью.
Пелагея

После того, как Пелагея и Иван Телегин сообщили, что расстаются, многие ждали, что в соцсетях артистки наступит затишье. Но не тут-то было. Певица продолжает делиться постами и показывает, что, несмотря на обстоятельства, жизнь продолжается.

Пелагея, Таисия Телегина

30 декабря Пелагея опубликовала новый пост в своем Инстаграме. На снимке певица запечатлена вместе с 2-летней дочерью Таисией. Для похода на детскую елку звезда выбрала черное пальто с меховым воротником и пудровую сумку Christian Dior. Волосы певица уложила крупными локонами.

На первую в своей жизни елку Таисия отправилась в синем платье и розовых блестящих ботинках. Аутфит довершили голубое пальто с белым меховым воротником и шапка с помпоном.

Подписчики звезды не могли не отметить, какой счастливой она выглядит. На снимке Пелагея широко улыбалась. Должно быть, певица была очень рада за дочь, получившую множество впечатлений.

«Прекраснейшие дамы. С наступающим вас!», «Мама дорогая, ну что за прелесть эти девочки», — писали фолловеры знаменитости.

Напомним, первоначально считалось, что Пелагея и Иван Телегин расстались из-за того, что хоккеист закрутил роман с Марией Гончар. Однако позднее спортсмен решил расставить точки над i и сообщил, что в их расставании «нет вины третьих лиц».

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30 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @pelageya_insta, @itelegin07//Instagram
Теги

Певица Пелагея

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2 комментария Добавить комментарий
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  • очень гармонично смотрится зимнее пальто в сочетании с летними туфлями )))

  • А ей очень подходит новое прозвище- картофелина)

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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