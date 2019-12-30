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Светлана Зейналова показала совместное фото с похудевшей 10-летней «особенной» дочерью

Светлана Зейналова воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Александру и годовалую Веронику. Старшая наследница телеведущей больна аутизмом. В канун Нового года Саша посетила праздничное мероприятие.
Светлана Зейналова

29 декабря Светлана Зейналова вместе с дочерью Александрой посетила новогоднее мероприятие. Они сходили на необычную елку WOW! HOW? в Российской академии наук. В подписи к фото телеведущая поделилась впечатлениями:

Светлана Зейналова
«В Академии наук очень прикольная елка! Научная, естественно! Мы замораживали розу жидким азотом, проходили проверку объема легких для полета на Марс, рисовали 3-D ручкой, рассматривали клетки в микроскоп, а потом смотрели классный спектакль про нейросеть и Северный полюс! Рекомендуем! Для детей старшего возраста очень актуально. Не знаю, что Саня запомнила, но смотрела очень внимательно!»
Светлана Зейналова

Фолловеры Зейналовой порадовались за звезду и ее наследницу. Также юзеры отметили, что Александра выглядит более стройной, чем на снимках прошлых лет.

«Малышка такая худенькая стала. С наступающим новым годом всю вашу семью, Светлана!», «Какая красотка, стройняшка, умница. Маме орден на грудь», — восхитились подписчики.

Как им кажется, за то, что дочь Зейналовой заметно похудела, следует благодарить именно ее маму. Светлана тщательно следит за рационом наследницы.

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30 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @svetlanazey/Instagram
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Светлана Зейналова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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