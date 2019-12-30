Светлана Зейналова показала совместное фото с похудевшей 10-летней «особенной» дочерью

Светлана Зейналова воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Александру и годовалую Веронику. Старшая наследница телеведущей больна аутизмом. В канун Нового года Саша посетила праздничное мероприятие.

29 декабря Светлана Зейналова вместе с дочерью Александрой посетила новогоднее мероприятие. Они сходили на необычную елку WOW! HOW? в Российской академии наук. В подписи к фото телеведущая поделилась впечатлениями:

«В Академии наук очень прикольная елка! Научная, естественно! Мы замораживали розу жидким азотом, проходили проверку объема легких для полета на Марс, рисовали 3-D ручкой, рассматривали клетки в микроскоп, а потом смотрели классный спектакль про нейросеть и Северный полюс! Рекомендуем! Для детей старшего возраста очень актуально. Не знаю, что Саня запомнила, но смотрела очень внимательно!»

Фолловеры Зейналовой порадовались за звезду и ее наследницу. Также юзеры отметили, что Александра выглядит более стройной, чем на снимках прошлых лет.

«Малышка такая худенькая стала. С наступающим новым годом всю вашу семью, Светлана!», «Какая красотка, стройняшка, умница. Маме орден на грудь», — восхитились подписчики.

1 2 3 ... 10 Светлана Зейналова растит двух дочерей: Александру и Веронику

Как им кажется, за то, что дочь Зейналовой заметно похудела, следует благодарить именно ее маму. Светлана тщательно следит за рационом наследницы.