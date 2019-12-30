Игорь Сивов поделился семейным фото с дочкой Симбой и сыновьями от первого брака

В 2016-м Игорь Сивов, экс-участник команды КВН «Четыре татарина» и директор Аппарата Исполнительного комитета в Казани, расстался со своей женой Еленой. Супруги разошлись мирно и продолжают общаться, ведь они вместе воспитывают двоих сыновей.
Уже спустя год Игорь сделал предложение своей возлюбленной, певице Нюше. Пара вскоре поженилась, а в 2018-м артистка впервые стала мамой, родив дочку. Однако только недавно семья рассекретила имя малышки и впервые показала ее лицо. Нюша и Игорь назвали дочь Симбой.
В преддверии Нового года Сивов опубликовал в Инстаграме трогательное фото со всеми своим детьми. «Ребенок рождается с потребностью быть любимым, и в этом смысле всю жизнь остается ребенком. Новогодние праздники — прекрасное тому доказательство!» — подписал снимок бизнесмен.
Фолловеры Игоря отметили, что все отпрыски Сивова удивительно похожи на него. «Сильные у вас гены», — писали мужчине в комментариях.
Кстати, многие поклонники певицы вообще не оценили креативное имя дочери Нюши и Игоря. «Во-первых, Симба — это кличка животного, во-вторых, он львенок, а не львица», «Дожили», «Вы всю жизнь ребенку захотели испортить», — написали возмущенные фолловеры. Впрочем, главное — чтобы девочке самой оно было по душе!
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