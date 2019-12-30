Игорь Сивов поделился семейным фото с дочкой Симбой и сыновьями от первого брака

В 2016-м Игорь Сивов, экс-участник команды КВН «Четыре татарина» и директор Аппарата Исполнительного комитета в Казани, расстался со своей женой Еленой. Супруги разошлись мирно и продолжают общаться, ведь они вместе воспитывают двоих сыновей.

Уже спустя год Игорь сделал предложение своей возлюбленной, певице Нюше. Пара вскоре поженилась, а в 2018-м артистка впервые стала мамой, родив дочку. Однако только недавно семья рассекретила имя малышки и впервые показала ее лицо. Нюша и Игорь назвали дочь Симбой.