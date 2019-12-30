Тетя Филиппа Киркорова стала героиней нового выпуска «Модного приговора»

Филипп Киркоров — известный модник. А вот его родные весьма далеки от фэшн-индустрии. Именно поэтому артист привел всю семью на шоу «Модный приговор».

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров — один из самых нарядных представителей отечественного шоу-бизнеса. Мужчина не жалеет денег на вещи из новых коллекций, а его гардеробная впечатляет размерами.

Как оказалось, артист внимательно следит и за внешним видом своих родственников и регулярно покупает им обновки.

Чаще всего Филипп Бедросович балует свою тетю Мари. Однако женщина отказывается носить брендовые вещи, считая, что они совершенно не подходят для загородной жизни.

Именно поэтому Киркоров решил привести родственницу и остальное семейство на шоу «Модный приговор».

Раньше Мари была оперной певицей, но теперь она нянчится с детьми племянника и следит за домом.

Стилисты программы отметили, что «тетя Филиппа Киркорова» — это особый статус, требующий соответствующего подхода.

В итоге, тете Киркорова подобрали три лука — с клетчатым комплектом, леопардовой юбкой и блестящим костюмом в стиле «восточной красавицы». Женщина пообещала придерживаться данных ей рекомендаций и радовать племянника своими эффектными образами.