Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Тетя Филиппа Киркорова стала героиней нового выпуска «Модного приговора»

Филипп Киркоров — известный модник. А вот его родные весьма далеки от фэшн-индустрии. Именно поэтому артист привел всю семью на шоу «Модный приговор».
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров — один из самых нарядных представителей отечественного шоу-бизнеса. Мужчина не жалеет денег на вещи из новых коллекций, а его гардеробная впечатляет размерами. 

Как оказалось, артист внимательно следит и за внешним видом своих родственников и регулярно покупает им обновки. 

Чаще всего Филипп Бедросович балует свою тетю Мари. Однако женщина отказывается носить брендовые вещи, считая, что они совершенно не подходят для загородной жизни.

Филипп Киркоров
 

Именно поэтому Киркоров решил привести родственницу и остальное семейство на шоу «Модный приговор». 

Раньше Мари была оперной певицей, но теперь она нянчится с детьми племянника и следит за домом. 

Стилисты программы отметили, что «тетя Филиппа Киркорова» — это особый статус, требующий соответствующего подхода. 

В итоге, тете Киркорова подобрали три лука — с клетчатым комплектом, леопардовой юбкой и блестящим костюмом в стиле «восточной красавицы». Женщина пообещала придерживаться данных ей рекомендаций и радовать племянника своими эффектными образами. 

Перейти к обсуждению


30 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @fkirkorov/Instagram
Теги

Филипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.