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Мат, топор и поцелуи: Бузова и ее возлюбленный Дава выпустили совместное видео

А вот и первое совместное видео Ольги Бузовой и ее нового возлюбленного! Поющая ведущая и Давид Манукян выпустили клип на песню «Мандаринка».

Когда-то Давид Манукян назвал отношения с Ольгой Бузовой «коллаборацией», и отчасти он не соврал. Влюбленные постоянно снимались в юмористических роликах для Инстаграма и Тик-Тока, а недавно представили новогоднюю песню «Мандаринка».

А в преддверии праздника Ольга и Давид выпустили и свое первое совместное музыкальное видео на «Мандаринку».

Сюжет клипа довольно банальный: «расфуфыренная» Бузова едет на дорогой машине домой, но по дороге сбивает Даву-пешехода. Автомобиль ломается, связи нет, так что Ольга следует за своим новым знакомым в его холостяцкое жилище.

В финале, естественно, танцы, романтика, немного треша (топор и пластиковый пакет немного пугают) и поцелуи. Очень атмосферный ролик!

Напомним, о романе с Давидом Манукяном Бузова рассказала в финале шоу «План Б».  «Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы ''В'' и ''Г''. И ко мне пришел ''План Д''. Его зовут Давид», — со слезами на глазах рассказала певица, которая, кажется, на этот раз по-настоящему влюбилась.

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30 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • - Ы!- Ы!ахаха, супер))

  • Что и следовало ожидать. Нет никакой любви у Бузовой, есть жажда денег и раскрутка клипа с данным персонажем.

  • Атмосфера клипа нравится. Особенно эти леса

  • А прикольный клип получился. Новогодний

  • Горшочек, не вари. Вместо Таракостей пришли Давабузики и это уже начинает надоедать.

  • Новогодний? С матом? Ну-ну

  • К следующему клипу у нее будет новый любимый. Навек, разумеется, со скрюченными пальцами в форме сердечка

  • Мне очень понравился клип! За такое малое количество времени как целый фильм посмотрела. Если у них действительно любовь, то я очень рада за них :)

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