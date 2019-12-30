Мат, топор и поцелуи: Бузова и ее возлюбленный Дава выпустили совместное видео

А вот и первое совместное видео Ольги Бузовой и ее нового возлюбленного! Поющая ведущая и Давид Манукян выпустили клип на песню «Мандаринка».

Когда-то Давид Манукян назвал отношения с Ольгой Бузовой «коллаборацией», и отчасти он не соврал. Влюбленные постоянно снимались в юмористических роликах для Инстаграма и Тик-Тока, а недавно представили новогоднюю песню «Мандаринка».

А в преддверии праздника Ольга и Давид выпустили и свое первое совместное музыкальное видео на «Мандаринку».

Сюжет клипа довольно банальный: «расфуфыренная» Бузова едет на дорогой машине домой, но по дороге сбивает Даву-пешехода. Автомобиль ломается, связи нет, так что Ольга следует за своим новым знакомым в его холостяцкое жилище.

В финале, естественно, танцы, романтика, немного треша (топор и пластиковый пакет немного пугают) и поцелуи. Очень атмосферный ролик!

Напомним, о романе с Давидом Манукяном Бузова рассказала в финале шоу «План Б». «Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы ''В'' и ''Г''. И ко мне пришел ''План Д''. Его зовут Давид», — со слезами на глазах рассказала певица, которая, кажется, на этот раз по-настоящему влюбилась.