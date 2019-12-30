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Григорий Антипенко официально женился спустя семь лет после расставания с Юлией Такшиной

Звезда сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко наконец-то официально стал мужем. Имя избранницы остается загадкой для общественности.  

В 2012 году после шести лет отношений Григорий Антипенко и Юлия Такшина, которые познакомились на съемках сериала «Не родись красивой», расстались, не сумев сохранить романтические отношения.

С тех пор Григорий не афиширует свою личную жизнь и на все вопросы журналистов отвечает крайне категорично. Однако недавно в эфире программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ он признался, что официально женат. Впрочем, это все, что корреспонденту удалось выяснить у Антипенко.

«У меня официальный брак. Есть штамп в паспорте. Кто моя жена? Это не обсуждается. Я не афиширую личную жизнь. Было время, когда об этом разговаривал, давал интервью. Но сейчас этот жизненный этап пройден», — сказал актер.

Известно лишь, что таинственная супруга родила Григорию сына Афанасия прошлым летом. Мальчик стал четвертым ребенком Антипенко: он также воспитывает сына Александра от первой жены Елены и двоих мальчиков, Ивана и Федора, от Юлии Такшиной.

Кстати, с гражданской супругой Юлией Григорий смог сохранить дружеские отношения. Да такие, что экс-возлюбленные даже ездят отдыхать вместе с детьми, ведь общие наследники сближают. «Мы поддерживаем человеческие отношения», — заметил Антипенко.

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30 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @antipenko_gregoriy/Instagram
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Григорий Антипенко

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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