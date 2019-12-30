Григорий Антипенко официально женился спустя семь лет после расставания с Юлией Такшиной

Звезда сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко наконец-то официально стал мужем. Имя избранницы остается загадкой для общественности.

В 2012 году после шести лет отношений Григорий Антипенко и Юлия Такшина, которые познакомились на съемках сериала «Не родись красивой», расстались, не сумев сохранить романтические отношения.

С тех пор Григорий не афиширует свою личную жизнь и на все вопросы журналистов отвечает крайне категорично. Однако недавно в эфире программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ он признался, что официально женат. Впрочем, это все, что корреспонденту удалось выяснить у Антипенко.

«У меня официальный брак. Есть штамп в паспорте. Кто моя жена? Это не обсуждается. Я не афиширую личную жизнь. Было время, когда об этом разговаривал, давал интервью. Но сейчас этот жизненный этап пройден», — сказал актер.

Известно лишь, что таинственная супруга родила Григорию сына Афанасия прошлым летом. Мальчик стал четвертым ребенком Антипенко: он также воспитывает сына Александра от первой жены Елены и двоих мальчиков, Ивана и Федора, от Юлии Такшиной.

1 2 3 ... 8 Григорий Антипенко никогда не имел недостатка в женщинах

Кстати, с гражданской супругой Юлией Григорий смог сохранить дружеские отношения. Да такие, что экс-возлюбленные даже ездят отдыхать вместе с детьми, ведь общие наследники сближают. «Мы поддерживаем человеческие отношения», — заметил Антипенко.