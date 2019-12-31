51-летняя Светлана Бондарчук заговорила о том, что хочет родить своему избраннику двоих детей

Казалось бы, у Светланы Бондарчук для счастья есть все: любимый мужчина, дети, внуки, неплохой счет в банке, собственное шоу на YouTube и статус в светском обществе. Однако останавливаться на достигнутом дива не собирается. В ее планах — родить еще двоих детей.

После расставания с режиссером Федором Бондарчуком Светлана недолго приходила в себя — сначала она начала встречаться с Сергеем Табуновым, а полтора года назад познакомилась с Сергеем Харченко, директором дизайнерского агентства «Бест-ин-спейс Дизайн», и влюбилась. Пара не скрывает нежных чувств друг к другу: они регулярно выкладывают совместные фото в Инстаграм и появляются вместе на светских мероприятиях.

Снова выходить замуж женщина пока не планирует, а вот детей, как оказалось, с удовольствием бы родила.

«Я бы хотела еще детей от своего нынешнего мужчины. Было бы замечательно, если бы помимо наших уже имеющихся детей, которых достаточное количество, у нас появился общий ребенок. Наверное, мальчик был бы лучше. Мне как-то с мальчиками понятнее. Хотя девочка тоже хорошо. Можно и мальчика, и девочку», — рассказала Светлана в шоу «Детектор лжи» на YouTube-канале издания Tatler.

Впрочем, Бондарчук прекрасно понимает, что ее желание будет негативно воспринято обществом. Как и ее заявление о том, что Светлане не нравится быть бабушкой.

«Я очень люблю своих внучек, но мне не нравится сам статус. Сразу начинается муссирование возраста. Меня критикуют, осуждают. В основном это особенность россиян. Они не радуются своей жизни, а пытаются найти проблемы в чужой», — отметила Бондарчук.

Кстати, Бондарчук призналась (и это шок), что не считает себя красивой: «Я знаю, как понравиться, но я точно не красавица. Это не значит, что я живу в комплексах. Но я очень адекватно оцениваю свою внешность».

«Меня смущают не морщины, а проблемы с работой организма. Я вижу на примере своей мамы. Она за последние годы стала чувствовать себя заметно хуже. Конечно, меня очень беспокоит, что в скором времени я могу с этим столкнуться», — откровенно сказала модель.