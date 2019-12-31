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Накачанная и подтянутая Пиппа Миддлтон отдыхает на острове с братом Джеймсом и его невестой

Пиппа Миддлтон, ее брат Джеймс и мама Кэрол проводят рождественские каникулы, купаясь в лучах солнца и теплом море. К семейству присоединилась и невеста Джеймса Азиза Тевене.

Пока Кейт Миддлтон отмечает рождественские праздники в компании принца Уильяма, троих детей и королевы Елизаветы II в Сандрингеме, ее 36-летняя сестра Пиппа с мамой Кэрол и братом Джеймсом расслабляются на пляже на острове Сен-Бартс.

С Пиппой был ее супруг Джеймс Мэтьюз, а с ее братом — красавица-невеста Ализа Тевене.

Где именно отдыхает семейство, не сообщается, однако смело можно предположить, что они остановились в отеле Eden Rock, которым владеет семья Мэтьюз. 

Жаль, что семейство Миддлтон развлекается не в полном составе и рядом с Пиппой нет ее сестры Кейт, которая протокольно отмечает праздники в кругу королевской семьи. На Рождество, например, она посетила традиционную службу в церкви имени святой Марии Магдалины.

  • Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон, Меган Маркл
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    Пиппа Миддлтон — младшая сестра Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской
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А вот Меган Маркл и принца Гарри на службе не было, они решили провести Рождество в своем тесном семейном кругу и отметили праздник в Канаде вместе с мамой Меган и сыном Арчи.

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31 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, East News, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон

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  • Молоток Пиппа, не раскисает )

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