Вера Брежнева позволяет себе оливье только раз в год

Вера Брежнева — обладательница стройной фигуры, за которой она тщательно следит. Певица регулярно занимается спортом и даже признавалась в интервью, что физические нагрузки у нее на втором месте после любви. При этом Вера не изнуряет свой организм диетами, но много лет придерживается принципов здорового питания.
Правда, в новогоднюю ночь артистка позволяет себе расслабиться и, как и миллионы россиян, лакомится всеми любимым блюдом
Правда, в состав популярного салата входит майонез, который Брежнева не ест уже много лет. Так что, полагаем, звезда или нарушает свое правило раз в год, или придумала альтернативную заправку для оливье.
Также певица рассказала в инстаграм-историях о том, где она встретит Новый год. Вера сообщила читателям, что бой курантов она будет слушать на работе. Но это не значит, что Брежнева вовсе не собирается отдыхать.
Вместе с семьей она отправится в отпуск на зимних каникулах. С ними не поедет лишь старшая дочь певицы Соня, потому что она рано возвращается на учебу в университет.