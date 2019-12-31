Вера Брежнева позволяет себе оливье только раз в год

Вера Брежнева придерживается принципов здорового питания. Но порой даже стройная певица позволяет себе «вольности». Например, на Новый год она лакомится салатом оливье. Но необычным!

Вера Брежнева — обладательница стройной фигуры, за которой она тщательно следит. Певица регулярно занимается спортом и даже признавалась в интервью, что физические нагрузки у нее на втором месте после любви. При этом Вера не изнуряет свой организм диетами, но много лет придерживается принципов здорового питания.

Правда, в новогоднюю ночь артистка позволяет себе расслабиться и, как и миллионы россиян, лакомится всеми любимым блюдом

«Обычно ем оливье собственного приготовления. Раз в год. Но в этом году не хочется ничего есть», — рассказала певица в инстаграм-историях.

Правда, в состав популярного салата входит майонез, который Брежнева не ест уже много лет. Так что, полагаем, звезда или нарушает свое правило раз в год, или придумала альтернативную заправку для оливье.

Также певица рассказала в инстаграм-историях о том, где она встретит Новый год. Вера сообщила читателям, что бой курантов она будет слушать на работе. Но это не значит, что Брежнева вовсе не собирается отдыхать.

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Вместе с семьей она отправится в отпуск на зимних каникулах. С ними не поедет лишь старшая дочь певицы Соня, потому что она рано возвращается на учебу в университет.