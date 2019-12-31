Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Вера Брежнева позволяет себе оливье только раз в год

Вера Брежнева придерживается принципов здорового питания. Но порой даже стройная певица позволяет себе «вольности». Например, на Новый год она лакомится салатом оливье. Но необычным!
Вера Брежнева

Вера Брежнева — обладательница стройной фигуры, за которой она тщательно следит. Певица регулярно занимается спортом и даже признавалась в интервью, что физические нагрузки у нее на втором месте после любви. При этом Вера не изнуряет свой организм диетами, но много лет придерживается принципов здорового питания.

Вера Брежнева

Правда, в новогоднюю ночь артистка позволяет себе расслабиться и, как и миллионы россиян, лакомится всеми любимым блюдом

«Обычно ем оливье собственного приготовления. Раз в год. Но в этом году не хочется ничего есть», — рассказала певица в инстаграм-историях.

Правда, в состав популярного салата входит майонез, который Брежнева не ест уже много лет. Так что, полагаем, звезда или нарушает свое правило раз в год, или придумала альтернативную заправку для оливье.

Также певица рассказала в инстаграм-историях о том, где она встретит Новый год. Вера сообщила читателям, что бой курантов она будет слушать на работе. Но это не значит, что Брежнева вовсе не собирается отдыхать. 

Вместе с семьей она отправится в отпуск на зимних каникулах. С ними не поедет лишь старшая дочь певицы Соня, потому что она рано возвращается на учебу в университет.

Перейти к обсуждению


31 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @ververa/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Вера Брежнева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.