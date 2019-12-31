«Проклятая тоска»: Лариса Гузеева осталась одна в Новый год

В новогоднюю ночь Лариса Гузеева, как и тысячи россиян, хотела бы оказаться в кругу семьи. Однако телеведущая с грустью заметила, что проводит праздники в одиночестве.

Лариса Гузеева активно ведет свой микроблог и часто общается с подписчиками. Она дает им советы, вступает с ними в перепалки и отвечает на вопросы. Телеведущая делится с фолловерами моментами своей жизни: как забавными, так и печальными.

Незадолго до Нового года Гузеева показала, как украсила стол в честь праздничного обеда. Омрачило ее настроение только то, что ее дети выросли и разъехались, занятые своими делами и личной жизнью.

«Сегодня у меня выходной, поэтому делаю такой “красный завтрак”. Чтобы не было тоски. Этой проклятой тоски. Да, когда дети разбегаются, разъезжаются, у них своя жизнь...» — меланхолично оборвала повествование телеведущая. После этого она сменила тему.

«В общем, я стараюсь», — оптимистично завершила свой монолог Гузеева. Видимо, она имела в виду, что старается сохранить хорошее настроение. Затем звезда показала подписчикам мастер-класс по приготовлению каре ягненка с перцем чили и черносливом и призналась, что салат оливье не готовит, а лакомится им у друзей.

Не исключено, что наследники телеведущей еще навестят ее на праздниках и смогут развеять ту самую «проклятую тоску», которая обуревала знаменитость.

Напомним, Лариса Гузеева трижды была замужем. У нее есть двое взрослых детей: 27-летний Георгий от грузинского писателя Кахи Толордавы и 19-летняя Ольга от Игоря Бухарова.