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«Проклятая тоска»: Лариса Гузеева осталась одна в Новый год

В новогоднюю ночь Лариса Гузеева, как и тысячи россиян, хотела бы оказаться в кругу семьи. Однако телеведущая с грустью заметила, что проводит праздники в одиночестве.
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева активно ведет свой микроблог и часто общается с подписчиками. Она дает им советы, вступает с ними в перепалки и отвечает на вопросы. Телеведущая делится с фолловерами моментами своей жизни: как забавными, так и печальными.

Незадолго до Нового года Гузеева показала, как украсила стол в честь праздничного обеда. Омрачило ее настроение только то, что ее дети выросли и разъехались, занятые своими делами и личной жизнью.

«Сегодня у меня выходной, поэтому делаю такой “красный завтрак”. Чтобы не было тоски. Этой проклятой тоски. Да, когда дети разбегаются, разъезжаются, у них своя жизнь...» — меланхолично оборвала повествование телеведущая. После этого она сменила тему.

«В общем, я стараюсь», — оптимистично завершила свой монолог Гузеева. Видимо, она имела в виду, что старается сохранить хорошее настроение. Затем звезда показала подписчикам мастер-класс по приготовлению каре ягненка с перцем чили и черносливом и призналась, что салат оливье не готовит, а лакомится им у друзей.

Не исключено, что наследники телеведущей еще навестят ее на праздниках и смогут развеять ту самую «проклятую тоску», которая обуревала знаменитость.

Напомним, Лариса Гузеева трижды была замужем. У нее есть двое взрослых детей: 27-летний Георгий от грузинского писателя Кахи Толордавы и 19-летняя Ольга от Игоря Бухарова.

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31 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @_larisa_guzeeva_/Instagram
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Лариса Гузеева

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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