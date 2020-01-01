Наталья Водянова выходит замуж за Антуана Арно спустя 9 лет отношений

Новый год начался с приятных новостей. 37-летняя Наталья Водянова объявила о скорой свадьбе с 42-летним Антуаном Арно!

Антуан Арно и Наталья Водянова

В 2011-м, почти сразу после болезненного развода с Джастином Портманом, Наталья Водянова начала встречаться с членом одной из богатейших семей мира, французом Антуаном Арно.

Знаменитости не скрывали свои отношения, но никогда не говорили о том, что планируют пожениться.

В 2014-м супермодель родила возлюбленному сына, а еще через два года — второго. Но о свадьбе по-прежнему не шло речи.

Вообще, Наталья редко делится фотографиями с Антуаном. Но 1 января она показала совместный снимок с любимым.

На кадре поклонники рассмотрели на руке Водяновой кольцо, сильно напоминающее помолвочное.

«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. 2020, вот мы и приехали!» — подписала фото Наталья, дополнив текст эмодзи в виде кольца.

1 2 3 ... 10 Наталья Водянова и Антуан Арно наконец решили пожениться!

Поклонники засыпали Водянову вопросами о том, действительно ли она собралась замуж за Арно. Знаменитость лаконично подтвердила важную новость, но пока предпочла не вдаваться в подробности грядущего торжества.



Woman.ru поздравляет влюбленных с таким знаменательным событием и очень ждет их свадьбу!