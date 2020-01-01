Наталья Водянова выходит замуж за Антуана Арно спустя 9 лет отношений

В 2011-м, почти сразу после болезненного развода с Джастином Портманом, Наталья Водянова начала встречаться с членом одной из богатейших семей мира, французом Антуаном Арно.
В 2014-м супермодель родила возлюбленному сына, а еще через два года — второго. Но о свадьбе по-прежнему не шло речи.
Вообще, Наталья редко делится фотографиями с Антуаном. Но 1 января она показала совместный снимок с любимым.
«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. 2020, вот мы и приехали!» — подписала фото Наталья, дополнив текст эмодзи в виде кольца.
Поклонники засыпали Водянову вопросами о том, действительно ли она собралась замуж за Арно. Знаменитость лаконично подтвердила важную новость, но пока предпочла не вдаваться в подробности грядущего торжества.
Woman.ru поздравляет влюбленных с таким знаменательным событием и очень ждет их свадьбу!