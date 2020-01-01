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Наталья Водянова выходит замуж за Антуана Арно спустя 9 лет отношений

Новый год начался с приятных новостей. 37-летняя Наталья Водянова объявила о скорой свадьбе с 42-летним Антуаном Арно!
Антуан Арно, Наталья Водянова
Антуан Арно и Наталья Водянова

В 2011-м, почти сразу после болезненного развода с Джастином Портманом, Наталья Водянова начала встречаться с членом одной из богатейших семей мира, французом Антуаном Арно. 

Знаменитости не скрывали свои отношения, но никогда не говорили о том, что планируют пожениться. 

В 2014-м супермодель родила возлюбленному сына, а еще через два года — второго. Но о свадьбе по-прежнему не шло речи. 

Наталья Водянова
 

Вообще, Наталья редко делится фотографиями с Антуаном. Но 1 января она показала совместный снимок с любимым. 

На кадре поклонники рассмотрели на руке Водяновой кольцо, сильно напоминающее помолвочное. 

«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. 2020, вот мы и приехали!» — подписала фото Наталья, дополнив текст эмодзи в виде кольца.

Поклонники засыпали Водянову вопросами о том, действительно ли она собралась замуж за Арно. Знаменитость лаконично подтвердила важную новость, но пока предпочла не вдаваться в подробности грядущего торжества. 

Woman.ru поздравляет влюбленных с таким знаменательным событием и очень ждет их свадьбу!

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01 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @natasupernova/Instagram
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Наталья Водянова, Антуан Арно

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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