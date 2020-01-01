Анастасия Заворотнюк поздравила поклонников с Новым годом и поблагодарила за поддержку

Незадолго до наступления 2020-го семья Анастасии Заворотнюк вышла на связь с ее фолловерами. Как оказалось, артистка захотела выразить благодарность всем тем, кто переживает за ее состояние.

Анастасия Заворотнюк

Новости о состоянии 48-летней Анастасии Заворотнюк появляются все реже. Семья знаменитости выходит на связь лишь для того, чтобы опровергнуть лживые слухи о здоровье актрисы.

31 декабря близкие Анастасии снова обратились к ее поклонникам через соцсети.

На официальной странице Заворотнюк в Инстаграме появилось новогоднее поздравление от актрисы.

И хотя семья опубликовала архивный снимок, поклонники обрадовались такой праздничной весточке от актрисы.

Заворотнюк и ее близкие пожелали всем фанатам добра, благополучия и здоровья — последнее слово было многозначительно выделено крупными буквами.

Кроме того, автор поста передал публике личное сообщение от артистки. «Всем вам Настя шлет огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Большое спасибо всем!» — гласит запись в соцсетях.

1 2 3 ... 10 В новогоднюю ночь Анастасия Заворотнюк вышла на связь с поклонниками

В свою очередь интернет-пользователи засыпали Анастасию пожеланиями поскорее выздороветь и вернуться к нормальной жизни, а также наконец выйти на связь с общественностью. «Мы верим, что в 2020-м вы будете радовать нас своими спектаклями и кино!» — обратился к актрисе один из поклонников.