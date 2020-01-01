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Анастасия Заворотнюк поздравила поклонников с Новым годом и поблагодарила за поддержку

Незадолго до наступления 2020-го семья Анастасии Заворотнюк вышла на связь с ее фолловерами. Как оказалось, артистка захотела выразить благодарность всем тем, кто переживает за ее состояние. 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Новости о состоянии 48-летней Анастасии Заворотнюк появляются все реже. Семья знаменитости выходит на связь лишь для того, чтобы опровергнуть лживые слухи о здоровье актрисы. 

31 декабря близкие Анастасии снова обратились к ее поклонникам через соцсети. 

На официальной странице Заворотнюк в Инстаграме появилось новогоднее поздравление от актрисы. 

 
 

И хотя семья опубликовала архивный снимок, поклонники обрадовались такой праздничной весточке от актрисы. 

Заворотнюк и ее близкие пожелали всем фанатам добра, благополучия и здоровья — последнее слово было многозначительно выделено крупными буквами. 

Кроме того, автор поста передал публике личное сообщение от артистки. «Всем вам Настя шлет огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Большое спасибо всем!» — гласит запись в соцсетях. 

В свою очередь интернет-пользователи засыпали Анастасию пожеланиями поскорее выздороветь и вернуться к нормальной жизни, а также наконец выйти на связь с общественностью. «Мы верим, что в 2020-м вы будете радовать нас своими спектаклями и кино!» — обратился к актрисе один из поклонников. 

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01 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram
Теги

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да она красивая от природы! Не сделанная!

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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