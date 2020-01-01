Анастасия Заворотнюк поздравила поклонников с Новым годом и поблагодарила за поддержку

Новости о состоянии 48-летней Анастасии Заворотнюк появляются все реже. Семья знаменитости выходит на связь лишь для того, чтобы опровергнуть лживые слухи о здоровье актрисы.
На официальной странице Заворотнюк в Инстаграме появилось новогоднее поздравление от актрисы.
И хотя семья опубликовала архивный снимок, поклонники обрадовались такой праздничной весточке от актрисы.
Кроме того, автор поста передал публике личное сообщение от артистки. «Всем вам Настя шлет огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Большое спасибо всем!» — гласит запись в соцсетях.
В свою очередь интернет-пользователи засыпали Анастасию пожеланиями поскорее выздороветь и вернуться к нормальной жизни, а также наконец выйти на связь с общественностью. «Мы верим, что в 2020-м вы будете радовать нас своими спектаклями и кино!» — обратился к актрисе один из поклонников.