Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виторган варил борщ, а Бузова в халате упала в сугроб: как звезды отметили Новый год

1 января подходит к концу, и звездные соцсети оживают — селебрити начинают рассказывать, как встретили 2020-й. 
Ольга Бузова
Давид Манукян и Ольга Бузова

31 декабря — традиционно рабочий день для артистов. Однако в этом году все сложилось несколько иначе. Пока мы с вами до вечера трудились в офисах, многие знаменитости, отказавшись от корпоративов, спокойно резали салаты дома, паковали чемоданы в отпуск или уже делились фотографиями из дальних стран.

Так, например, поступила Ольга Бузова. Внушительному гонорару за выступление в новогоднюю ночь она предпочла отдых с бойфрендом в Куршевеле. 

После вечеринки поющая ведущая в белоснежном халате упала в белоснежные снега французских Альп. В этот момент ей позавидовали многие. 

Янис Тимма и Анна Седокова остались в Москве и незадолго до боя курантов вышли на улицу. Они посетили несколько музыкальных площадок, в перерывах между выступлениями певицы согреваясь в объятиях друг друга. 

Анна Хилькевич привела с собой на праздник старшую дочь, 4-летнюю Арианну. До утра актриса веселилась с наследницей в самом эпицентре уличных празднеств. 

Ксения Собчак провела вечер в компании супруга Константина Богомолова, своей мамы Людмилы Нарусовой и 3-летнего сына Платона. 

И все же домашнее оливье родственники медиадивы съели без нее — Собчак пришлось уехать на корпоратив.

Максим Виторган и Нино Нинидзе решили отметить праздник вдали от мегаполиса и сняли уютный загородный дом. Здесь актер проявил свои кулинарные способности и сварил огромную кастрюлю борща. Жаль, Максим и Нино не показали, что еще было у них на столе. 

Также селебы гостили у родственников в других странах, танцевали в ночных клубах и устраивали детские праздники — подробнее смотрите в нашей галерее. 

Перейти к обсуждению 1


01 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Рэпер Элджей, Анастасия Решетова, Тимати, Анна Хилькевич, Анна Седокова, Дмитрий Исхаков, Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко), Джиган, Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Павел Мамаев, Алана Мамаева, Валентин Юдашкин, Галина Юдашкина, Марина Юдашкина, София Ротару, София Евдокименко, Евгения Феофилактова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Костюм Мамаева ... я даже не знаю, что сказать. Что это, зачем это?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.