Виторган варил борщ, а Бузова в халате упала в сугроб: как звезды отметили Новый год

1 января подходит к концу, и звездные соцсети оживают — селебрити начинают рассказывать, как встретили 2020-й.

Давид Манукян и Ольга Бузова

31 декабря — традиционно рабочий день для артистов. Однако в этом году все сложилось несколько иначе. Пока мы с вами до вечера трудились в офисах, многие знаменитости, отказавшись от корпоративов, спокойно резали салаты дома, паковали чемоданы в отпуск или уже делились фотографиями из дальних стран.

Так, например, поступила Ольга Бузова. Внушительному гонорару за выступление в новогоднюю ночь она предпочла отдых с бойфрендом в Куршевеле.

После вечеринки поющая ведущая в белоснежном халате упала в белоснежные снега французских Альп. В этот момент ей позавидовали многие.

Янис Тимма и Анна Седокова остались в Москве и незадолго до боя курантов вышли на улицу. Они посетили несколько музыкальных площадок, в перерывах между выступлениями певицы согреваясь в объятиях друг друга.

Анна Хилькевич привела с собой на праздник старшую дочь, 4-летнюю Арианну. До утра актриса веселилась с наследницей в самом эпицентре уличных празднеств.

Ксения Собчак провела вечер в компании супруга Константина Богомолова, своей мамы Людмилы Нарусовой и 3-летнего сына Платона.

И все же домашнее оливье родственники медиадивы съели без нее — Собчак пришлось уехать на корпоратив.

Максим Виторган и Нино Нинидзе решили отметить праздник вдали от мегаполиса и сняли уютный загородный дом. Здесь актер проявил свои кулинарные способности и сварил огромную кастрюлю борща. Жаль, Максим и Нино не показали, что еще было у них на столе.

1 2 3 ... 12 Максим Виторган встретил 2020 год за городом в компании Нино Нинидзе

Также селебы гостили у родственников в других странах, танцевали в ночных клубах и устраивали детские праздники — подробнее смотрите в нашей галерее.