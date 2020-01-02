19-летняя дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего бойфренда, с которым встречается уже год

Ольга Бухарова не стала отмечать Новый год с именитой мамой, зато встретила 2020-й со своим возлюбленным по имени Алексей. И даже первое фото с ним в Инстаграм выложила.

Лариса Гузеева с дочерью Ольгой

Перед Новым годом Лариса Гузеева пожаловалась подписчикам, что будет отмечать праздник в одиночестве. По словам телеведущей, ей было очень грустно от того, что ее дочь и сын встретят 2020-й не в ее компании, хотя она и понимает, что у них своя жизнь.

Дочь Гузеевой Ольга Бухарова провела ночь с 31 декабря на 1 января в компании своего возлюбленного по имени Алексей. На фото, которое девушка выложила в Инстаграм, молодой человек нежно ее обнимает. «Мы как кола и ментос», — подписала снимок Бухарова.

Известно, что Ольга и Алексей познакомились на одной из вечеринок. Бухарова сразу обратила внимание на молодого человека, они встречаются уже около года.

Уже несколько месяцев влюбленные живут вместе и сами себя обеспечивают. Алексей работает web-дизайнером, а Ольга преподает английский язык.

1 2 3 ... 8 Лариса Гузеева встречала Новый год в одиночестве

Напомним, 19-летняя Ольга — дочь Гузеевой и президента федерации отельеров и рестораторов России Игоря Бухарова. У девушки есть брат Георгий, который появился на свет в 1991 году. Лариса Андреевна родила сына от актера Кахи Толордавы, с которым познакомилась на съемках грузинского фильма «Избранник» в Тбилиси.