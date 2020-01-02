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19-летняя дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего бойфренда, с которым встречается уже год

Ольга Бухарова не стала отмечать Новый год с именитой мамой, зато встретила 2020-й со своим возлюбленным по имени Алексей. И даже первое фото с ним в Инстаграм выложила.
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой

Перед Новым годом Лариса Гузеева пожаловалась подписчикам, что будет отмечать праздник в одиночестве. По словам телеведущей, ей было очень грустно от того, что ее дочь и сын встретят 2020-й не в ее компании, хотя она и понимает, что у них своя жизнь.

Дочь Гузеевой Ольга Бухарова провела ночь с 31 декабря на 1 января в компании своего возлюбленного по имени Алексей. На фото, которое девушка выложила в Инстаграм, молодой человек нежно ее обнимает. «Мы как кола и ментос», — подписала снимок Бухарова.

Известно, что Ольга и Алексей познакомились на одной из вечеринок. Бухарова сразу обратила внимание на молодого человека, они встречаются уже около года.

Уже несколько месяцев влюбленные живут вместе и сами себя обеспечивают. Алексей работает web-дизайнером, а Ольга преподает английский язык.

Напомним, 19-летняя Ольга — дочь Гузеевой и президента федерации отельеров и рестораторов России Игоря Бухарова. У девушки есть брат Георгий, который появился на свет в 1991 году. Лариса Андреевна родила сына от актера Кахи Толордавы, с которым познакомилась на съемках грузинского фильма «Избранник» в Тбилиси.

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02 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @toons_n_spoons/Instagram
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Лариса Гузеева

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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