Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Яна Рудковская принимает поздравления с 45-летием

2 января Яна Рудковская отмечает юбилей. По этому поводу звезда выложила в Инстаграм праздничный пост, в комментариях к которому звездные друзья пишут ей теплые слова и пожелания.

Продюсер всея Руси и Димы Билана Яна Рудковская 2 января отмечает день рождения. Длинноногой красавице исполнилось 45 лет. Яна принимает поздравления от коллег и поклонников в Инстаграме. 

«Лучший для меня подарок — 22 000 зрителей сегодня на двух шоу ''Золушка'' Евгения Плющенко и полный sold–out. Я счастлива. То, чем я занимаюсь, имеет такой успех у зрителей!» — подписала Рудковская праздничное фото в Инстаграме. На снимке продюсер позирует в кутюрном золотом платье Georges Hobeika.

В комментариях под публикацией среди прочих отметилась Светлана Лобода: «Ты просто герой! Сил тебе, красотка, на все задуманное в 2020! Ты можешь все, мы это отлично знаем! Целую и обнимаю тебя в Твой День! Будь счастлива».

Также Рудковскую поздравил Максим Галкин. Он пожелал ей процветания, крепкого здоровья и успеха. «С днем рождения, Яна! Будь счастлива!» — добавил Максим. Woman.ru присоединяется и желает Яне всего самого наилучшего.

Перейти к обсуждению 5


02 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @rudkovskayaofficial/Instagram
Теги

Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Плющенко

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • С Днём Рождения ! Очень красивая и талантливая .

  • Лера

    С Днём Рождения ! Очень красивая и талантливая .

    Поясните, чем талантлива?

  • Лера

    С Днём Рождения ! Очень красивая и талантливая .

    Думаете, страниц десять наберете своим заявлением?

  • "Ты просто герой"....Герой чего?Герой невидимого фронта...

  • Мне вот интересно,почему она всегда ходит с одной и той же укладкой при том,что образы и наряды всегда разные?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.