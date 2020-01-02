Яна Рудковская принимает поздравления с 45-летием

2 января Яна Рудковская отмечает юбилей. По этому поводу звезда выложила в Инстаграм праздничный пост, в комментариях к которому звездные друзья пишут ей теплые слова и пожелания.

Продюсер всея Руси и Димы Билана Яна Рудковская 2 января отмечает день рождения. Длинноногой красавице исполнилось 45 лет. Яна принимает поздравления от коллег и поклонников в Инстаграме.

«Лучший для меня подарок — 22 000 зрителей сегодня на двух шоу ''Золушка'' Евгения Плющенко и полный sold–out. Я счастлива. То, чем я занимаюсь, имеет такой успех у зрителей!» — подписала Рудковская праздничное фото в Инстаграме. На снимке продюсер позирует в кутюрном золотом платье Georges Hobeika.

В комментариях под публикацией среди прочих отметилась Светлана Лобода: «Ты просто герой! Сил тебе, красотка, на все задуманное в 2020! Ты можешь все, мы это отлично знаем! Целую и обнимаю тебя в Твой День! Будь счастлива».

Также Рудковскую поздравил Максим Галкин. Он пожелал ей процветания, крепкого здоровья и успеха. «С днем рождения, Яна! Будь счастлива!» — добавил Максим. Woman.ru присоединяется и желает Яне всего самого наилучшего.