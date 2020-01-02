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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова беременна от нового мужа

Новогодний сюрприз! Мария Зубкова, бывшая жена солиста группы «Иванушки International», ждет ребенка от своего новоиспеченного супруга.

В канун Нового года Мария Григорьева-Аполонова вышла замуж за своего возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова, и сменила фамилию. Все удивлялись: к чему такая спешка? Ведь обручились молодые люди всего лишь месяц назад. 2 января все стало ясно.

Мария опубликовала в Инстаграме фото: Андрей трогательно обнимает супругу, которая хвастается уже весьма круглым животом. «Blessed» — подписала снимок девушка.

Конечно, супружеская чета начала принимать поздравления от поклонников. А вот как отреагировал на новость Андрей Григорьев-Апполонов, пока не известно. 

  • Андрей Григорьев-Апполонов
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    Этой осенью Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы официально развелись
    Смотреть галерею

Напомним, Мария и Андрей официально развелись в начале осени. Они прожили в браке 11 лет, хотя их отношения начались еще в 2003-м. Супруги стали родителями двоих сыновей, Ивана и Артемия. 

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02 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Андрей Григорьев-Апполонов

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Красивая и волевая телочка!

  • Развелись осенью, а животик у нее месяцев на 7 выглядит)) Все встало на свои места, надеюсь парень и правда имел серьёзные намерения, а не просто решил развлечься, а теперь попал на женитьбу и сразу троих детей))

  • когда он поженились, я сразу подумала что наверное берем. А так прикольно, девочка наверно будет на этот раз)

  • "Все удивлялись: к чему такая спешка? Ведь обручились молодые люди всего лишь месяц назад. 2 января все стало ясно."Сразу видно что статью писала баба.Чего тебе стало ясно 2-го января?Захотели поженились,родились.Прям всё ей ясно...за своими грязными портками следите.

  • Гость

    Развелись осенью, а животик у нее месяцев на 7 выглядит)) Все встало на свои места, надеюсь парень и правда имел серьёзные намерения, а не просто решил развлечься, а теперь попал на женитьбу и сразу троих детей))

    Как это грустно, когда пожившая бабец молодого мужика жениться пузом толкает ... я сразу прочухала его обреченный фейс, когда только только появились их совместные фотки. Ну видно было что мужик не рад, а что называется, попал. Поздравлять не с чем ее, я не приемлю подобный вариант загона мужика в стойло, пусть даже козырного. Для меня сначала брак - потом беременность. И никак иначе.

  • Прям не держится всем рассказать😀

  • Изменила мужу и стала "звездой".И правильно,не всё же разведёнкам-брошенкам "сверкать"))

  • Красивая девушка

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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