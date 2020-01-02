Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова беременна от нового мужа

Новогодний сюрприз! Мария Зубкова, бывшая жена солиста группы «Иванушки International», ждет ребенка от своего новоиспеченного супруга.

В канун Нового года Мария Григорьева-Аполонова вышла замуж за своего возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова, и сменила фамилию. Все удивлялись: к чему такая спешка? Ведь обручились молодые люди всего лишь месяц назад. 2 января все стало ясно.

Мария опубликовала в Инстаграме фото: Андрей трогательно обнимает супругу, которая хвастается уже весьма круглым животом. «Blessed» — подписала снимок девушка.

Конечно, супружеская чета начала принимать поздравления от поклонников. А вот как отреагировал на новость Андрей Григорьев-Апполонов, пока не известно.

1 2 3 ... 8 Этой осенью Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы официально развелись

Напомним, Мария и Андрей официально развелись в начале осени. Они прожили в браке 11 лет, хотя их отношения начались еще в 2003-м. Супруги стали родителями двоих сыновей, Ивана и Артемия.