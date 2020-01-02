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«Он сказал, что мы вытянем яд друг из друга»: как Орландо Блум помог Кэти Перри преодолеть ужасную депрессию

Кэти Перри разоткровенничалась по поводу своих трехлетних отношений с Орландо Блумом. Оказывается, актер помог ей преодолеть ужасную депрессию.
Кэти Перри, Орландо Блум

Кэти Перри — не самая большая любительница обсудить свою личную жизнь с журналистами. Так что подробности отношений певицы и Орландо Блума мы всегда узнавали от инсайдеров.

А ведь Кэти, чтобы прийти к счастью с актером, пришлось многое преодолеть. В интервью Vogue India звезда рассказала, что до встречи с возлюбленным была в ужасной депрессии (такой сильной, что ей даже не хотелось вставать с кровати) и пыталась справиться с эмоциональной болью.

Кэти Перри, Орландо Блум

«В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на много лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать огромную умственную, духовную и эмоциональную работу», — поделилась Кэти, отметив, что, вопреки расхожему мнению, не хочет страдать ради того, чтобы писать песни. 

Артистка перепробовала много способов найти гармонию с собой (терапия, процесс Хоффмана, растительная медицина), но только отношения с Орландо, который проделывал этот трудный путь вместе с Кэтрин Хадсон (это настоящее имя певицы), смогли дать Перри ту опору, в которой она нуждалась: «Он мой якорь. Он настоящий. И он фанат номер один — но не Кэти Перри, а Кэтрин Хадсон».

  • Кэти Перри, Орландо Блум
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    Впервые Кэти Перри и Орландо Блум встретились в 2013 году на благотворительном мероприятии Coach в Санта-Монике
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По мнению Кэти, то, что происходит между ней и Орландо, — это настоящая любовь, которая «не приходит в 20 лет»: «Любовь — это партнерство, дружба и способность быть для кого-то его абсолютным зеркалом».

«Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга, и мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность. У меня никогда раньше не было партнера, который был бы готов отправиться со мной в духовное путешествие. Это путь бесконечного очищения», — говорит Кэти. Ждем свадьбу!

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02 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Кэти Перри, Орландо Блум

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • И вообще, я ее любила больше брюнеткой. Вот наконец думала, что брюнетка. А она взяла и перекрасилась в блондинку. Больше я ее не слушаю.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
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