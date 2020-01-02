«Он сказал, что мы вытянем яд друг из друга»: как Орландо Блум помог Кэти Перри преодолеть ужасную депрессию

Кэти Перри разоткровенничалась по поводу своих трехлетних отношений с Орландо Блумом. Оказывается, актер помог ей преодолеть ужасную депрессию.

Кэти Перри — не самая большая любительница обсудить свою личную жизнь с журналистами. Так что подробности отношений певицы и Орландо Блума мы всегда узнавали от инсайдеров.

А ведь Кэти, чтобы прийти к счастью с актером, пришлось многое преодолеть. В интервью Vogue India звезда рассказала, что до встречи с возлюбленным была в ужасной депрессии (такой сильной, что ей даже не хотелось вставать с кровати) и пыталась справиться с эмоциональной болью.

«В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на много лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать огромную умственную, духовную и эмоциональную работу», — поделилась Кэти, отметив, что, вопреки расхожему мнению, не хочет страдать ради того, чтобы писать песни.

Артистка перепробовала много способов найти гармонию с собой (терапия, процесс Хоффмана, растительная медицина), но только отношения с Орландо, который проделывал этот трудный путь вместе с Кэтрин Хадсон (это настоящее имя певицы), смогли дать Перри ту опору, в которой она нуждалась: «Он мой якорь. Он настоящий. И он фанат номер один — но не Кэти Перри, а Кэтрин Хадсон».



1 2 3 4 5 6 7 Впервые Кэти Перри и Орландо Блум встретились в 2013 году на благотворительном мероприятии Coach в Санта-Монике

По мнению Кэти, то, что происходит между ней и Орландо, — это настоящая любовь, которая «не приходит в 20 лет»: «Любовь — это партнерство, дружба и способность быть для кого-то его абсолютным зеркалом».

«Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга, и мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность. У меня никогда раньше не было партнера, который был бы готов отправиться со мной в духовное путешествие. Это путь бесконечного очищения», — говорит Кэти. Ждем свадьбу!