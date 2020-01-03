Через неделю после удаления имплантов Лера Кудрявцева вышла в свет и нарушила предписание врачей

В конце декабря Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению грудных имплантов. За неделю телеведущая пришла в себя и на днях впервые посетила публичное мероприятие.

Лера Кудрявцева



24 декабря Лера Кудрявцева дала фолловерам серьезный повод для переживаний. 48-летняя знаменитость поделилась фото из больничной палаты и призналась, что перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантов, которые установила еще 15 лет назад.

Звезда поведала, что больше не планирует увеличивать грудь и уже через несколько дней после операции показала, как теперь выглядят ее бюст. А 2 января Лера и вовсе вышла в свет, посетив ледовое представление Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Золушка».

Евгений Плющенко и Лера Кудрявцева с дочкой Машей

Кудрявцева взяла с собой годовалую дочь Машу. Правда, судя по фото, наследница телеведущей не сильно прониклась шоу, а вот саму звездную маму выступление привело в восторг. «Фантастически красивое шоу ''Золушка''. Женя, Яна, вы большие молодцы, Горжусь вами!» — высказалась Лера в Инстаграме.



1 2 3 ... 11 Лера Кудрявцева от природы не обладала пышными формами, поэтому еще 15 лет назад решилась на пластическую операцию по увеличению груди

На одном из снимков, которыми звезда поделилась в Инстаграме, она позирует с дочкой на руках. «Лерочка, а вам разве можно Машу поднимать сейчас? Вы же после такой операции...» — поинтересовались взволнованные подписчицы. «Нельзя, но...» — ответила им Лера.