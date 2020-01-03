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Через неделю после удаления имплантов Лера Кудрявцева вышла в свет и нарушила предписание врачей

В конце декабря Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению грудных имплантов. За неделю телеведущая пришла в себя и на днях впервые посетила публичное мероприятие. 
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева

24 декабря Лера Кудрявцева дала фолловерам серьезный повод для переживаний. 48-летняя знаменитость поделилась фото из больничной палаты и призналась, что перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантов, которые установила еще 15 лет назад. 

Звезда поведала, что больше не планирует увеличивать грудь и уже через несколько дней после операции показала, как теперь выглядят ее бюст. А 2 января Лера и вовсе вышла в свет, посетив ледовое представление Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Золушка». 

Евгений Плющенко и Лера Кудрявцева с дочкой Машей
Евгений Плющенко и Лера Кудрявцева с дочкой Машей

Кудрявцева взяла с собой годовалую дочь Машу. Правда, судя по фото, наследница телеведущей не сильно прониклась шоу, а вот саму звездную маму выступление привело в восторг. «Фантастически красивое шоу ''Золушка''. Женя, Яна, вы большие молодцы, Горжусь вами!» — высказалась Лера в Инстаграме. 

  • Лера Кудрявцева
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    Лера Кудрявцева от природы не обладала пышными формами, поэтому еще 15 лет назад решилась на пластическую операцию по увеличению груди
    Смотреть галерею

На одном из снимков, которыми звезда поделилась в Инстаграме, она позирует с дочкой на руках. «Лерочка, а вам разве можно Машу поднимать сейчас? Вы же после такой операции...» — поинтересовались взволнованные подписчицы. «Нельзя, но...» — ответила им Лера.

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03 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @leratv/Instagram
Теги

Лера Кудрявцева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • что то про мужа совсем не слышно...

  • Гость

    что то про мужа совсем не слышно...

    Вроде писали, что расстались..

  • Импланты - зло!!!

  • Ну и глупая.На самом деле ей нельзя таскать тяжести ,а держать ребёнка на руках,дополнительная нагрузка на мышцы грудной клетки.Да и вообще не заметно чтобы ребёнок радовался,её малышка в таком возрасте когда ей надо движение,а не сидеть на руках час и смотреть представление,мучаешь только себя и ребёнка.Если уж так хотела засветиться,то пришла бы сама.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
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