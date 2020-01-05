Лена Миро славится своим чересчур острым языком и резкими выводами: селебрити недолюбливают эту даму, которая регулярно выкладывает свои рассуждения на то или иное событие из их жизни. Теперь под раздачу попала и Алена Шишкова, вернее, непростой семейный треугольник, в который также вошли Симона Юнусова и маленькая Алиса.
Блогер отреагировала на видео, в котором девочка засунула в рот палец ноги своей бабушки.
«Почему молчит Шишкова?» — озаглавила свой провокационный пост Миро. В заметке она поделилась опасениями, что Алена разлучена с дочерью, которую видит крайне редко и лишь на фотосессиях, а потому не может за нее вступиться.
«Дочь и мать живут не просто в разных странах — на разных континентах, а вам интересно, почему это молчит Шишкова, когда в рот ее дочери засунули старый грибковый палец!
Во всей этой ситуации я вижу только одно: наши социальные службы совершенно недееспособны», — заявила блогер. Кроме того, она обвинила Алену в отсутствии интеллекта — мол, в противном случае она бы уже давно взяла дочь под свою опеку.
Алена Шишкова мгновенно отреагировала на публикацию и «расставила все точки над i» в своем Инстаграме.
«Первое, как было сказано уже много раз, Алиса живет со мной и с няней, ходит в садик, на кружки, и два дня в неделю (по выходным) она остается у бабушки. Симона посвятила себя моему ребенку, за что я ей очень благодарна», — написала Шишкова.
Она также поведала, что не всегда согласна со всем, что происходит в ее семье. Алена старалась подобрать весьма аккуратные выражения и попросила «читать между строк»: однако пользователи Сети сразу поняли, с чем конкретно «не согласна» девушка.
«Не все, что вокруг нас делается, нам нравится. Это — нормально. Если я с чем-то не согласна, я это выражу в личной беседе и внутри семьи, а не вытащу на потребу оголтелой толпе, которая, как показала практика, все вывернет, как удобно. Так что, ждущие кровопролитного батла в прямом эфире: ''мать vs бабушка'' — расслабьтесь, представления не будет», — написала Алена.
Многие были удивлены столь эмоциональной реакции. Обычно Алена Шишкова практически не публикует в своих соцсетях никаких сообщений и ограничивается лишь короткими подписями к фото. На этот раз эффектную блондинку, похоже, задело за живое. Большинство пользователей Сети встали на ее защиту. Другие же были удивлены — почему у Симоны Юнусовой так много снимков с Алисой, если они видятся всего два раза в неделю?
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