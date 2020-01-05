Лена Миро славится своим чересчур острым языком и резкими выводами: селебрити недолюбливают эту даму, которая регулярно выкладывает свои рассуждения на то или иное событие из их жизни. Теперь под раздачу попала и Алена Шишкова, вернее, непростой семейный треугольник, в который также вошли Симона Юнусова и маленькая Алиса.

Блогер отреагировала на видео, в котором девочка засунула в рот палец ноги своей бабушки.

«Почему молчит Шишкова?» — озаглавила свой провокационный пост Миро. В заметке она поделилась опасениями, что Алена разлучена с дочерью, которую видит крайне редко и лишь на фотосессиях, а потому не может за нее вступиться.