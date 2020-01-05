«Расставлю точки в истории с пальцем»: Алена Шишкова ответила всем, кто считает, что она не принимает участия в воспитании дочери

На днях скандальный блогер Лена Миро раскритиковала Алену Шишкову и ее взаимоотношения с Симоной Юнусовой. По ее версии, звездная мать практически не видится с дочерью, которую взяла на воспитание «бабка». Алена Шишкова отреагировала жестко и эмоционально. 

5 января 2020 · Текст: · Фото:

Лена Миро славится своим чересчур острым языком и резкими выводами: селебрити недолюбливают эту даму, которая регулярно выкладывает свои рассуждения на то или иное событие из их жизни. Теперь под раздачу попала и Алена Шишкова, вернее, непростой семейный треугольник, в который также вошли Симона Юнусова и маленькая Алиса. 

Блогер отреагировала на видео, в котором девочка засунула в рот палец ноги своей бабушки

«Почему молчит Шишкова?» — озаглавила свой провокационный пост Миро. В заметке она поделилась опасениями, что Алена разлучена с дочерью, которую видит крайне редко и лишь на фотосессиях, а потому не может за нее вступиться. 

«Дочь и мать живут не просто в разных странах — на разных континентах, а вам интересно, почему это молчит Шишкова, когда в рот ее дочери засунули старый грибковый палец! Во всей этой ситуации я вижу только одно: наши социальные службы совершенно недееспособны», — заявила блогер. Кроме того, она обвинила Алену в отсутствии интеллекта — мол, в противном случае она бы уже давно взяла дочь под свою опеку. 

Алена Шишкова мгновенно отреагировала на публикацию и «расставила все точки над i» в своем Инстаграме. 

«Первое, как было сказано уже много раз, Алиса живет со мной и с няней, ходит в садик, на кружки, и два дня в неделю (по выходным) она остается у бабушки. Симона посвятила себя моему ребенку, за что я ей очень благодарна», — написала Шишкова. 

Она также поведала, что не всегда согласна со всем, что происходит в ее семье. Алена старалась подобрать весьма аккуратные выражения и попросила «читать между строк»: однако пользователи Сети сразу поняли, с чем конкретно «не согласна» девушка.

«Не все, что вокруг нас делается, нам нравится. Это — нормально. Если я с чем-то не согласна, я это выражу в личной беседе и внутри семьи, а не вытащу на потребу оголтелой толпе, которая, как показала практика, все вывернет, как удобно. Так что, ждущие кровопролитного батла в прямом эфире: ''мать vs бабушка'' — расслабьтесь, представления не будет», — написала Алена.

+5

Многие были удивлены столь эмоциональной реакции. Обычно Алена Шишкова практически не публикует в своих соцсетях никаких сообщений и ограничивается лишь короткими подписями к фото. На этот раз эффектную блондинку, похоже, задело за живое. Большинство пользователей Сети встали на ее защиту. Другие же были удивлены — почему у Симоны Юнусовой так много снимков с Алисой, если они видятся всего два раза в неделю?

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Комментарии

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  • Короче бабка перегнула палку так, что задела даже маман девочки. Миро резковата, но с ней нельзя не согласиться.
  • Лучше бы и дальше молчала)))
  • Надеюсь, что дочь живёт с Аленой. Видео, конечно, неприятное. Непонятно, зачем это было позволять ребёнку, а уж тем более выкладывать. Однако действительно непонятно, чего та же миро ожидала от алены? Публичных разборок с симоной что ли? А вообще Алёне желаю побольше быть с дочерью и поменьше экспериментов с её очень хорошей внешностью. Фото с тёмными волосами и челкой чет не очень. И прическа не идёт, и лицо чето раздутое, глаза заплывшие. Хватит уже себя мучить. Лучше к психологу сходить в себе разобраться
  • Если дочь ходит на кружки только с няней , а выходные от кружков проводит у бабушки, то каким образом эта бабушка проникает на все занятия балетом и французским? Даже в дни, когда ребенок по 4 часа тренируется перед непонятным концертом? Кому эта Алена врет? Она хоть бы проверяла инсту бабки, которая постит все подряд без разбора
  • А я верю, что теперь они видятся два раза в неделю. Раньше-то, конечно Алиса жила у бабушки почти все время. А после рождения Ратмира Алису попросили забрать к маме. Вполне логично. Но видео с пальцем было явно не московское), наверное бабушка с внучкой в конце декабря тусили в Доминикане.

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