Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева сообщила, что даже после выигранного суда не видела дочерей

Похищение собственных детей Никитой Зайцевым наделало много шуму: в конфликт между хоккеистом и его женой вступили даже селебрити. Маргарита Готовцева выиграла суд, по решению которого дочери должны жить с ней. Однако женщина до сих пор не знает, где находятся ее дети.

Маргарита Готовцева с адвокатами

26 декабря стало известно, что Маргарита Готовцева выиграла суд по делу об опеке над детьми. Ранее ее дочери были похищены собственным отцом — хоккеист Никита Зайцев забрал их, несмотря на плач и крики. Маргарита сообщала своим подписчикам, что на протяжении нескольких недель не видела девочек и не слышала их голоса. Бывший муж и его семья заблокировали мобильный телефон Готовцевой и отказывались выходить на связь.

На защиту девушки встала Милана Тюльпанова и ее адвокатская контора.

Когда Маргарита Готовцева успешно выиграла главный суд, то выразила надежду, что Новый год встретит в компании своих дочерей. Но Зайцев и его родители, похоже, не торопятся передавать девочек их маме. Об этом Маргарита написала в своем Инстаграме.

Маргарита Готовцева с дочерьми

«Малышек я пока так и не забрала, и впереди еще две инстанции. Никита на последнем заседании утверждал, что не будет препятствовать нашему с детьми общению, и утром, на следующий день после суда, я уже стояла у ворот дома вдвоем с адвокатом и с нетерпением ждала хотя бы просто встречи с детками... Они были там, но нам так никто и не открыл. Я не сдамся, несмотря на то, что Новый год мы так и не встретили вместе. Мне даже не дали с ними поговорить по видеосвязи», — поделилась Маргарита.

Сейчас она пишет заявления в органы опеки и УВД, чтобы урегулировать эту непростую и несправедливую ситуацию.

Готовцева сравнила своих дочерей с заложниками, которых держат под стражей. И ладно бы «стражником» выступил родной отец, но сам Никита Зайцев уже не в России.

Никита Зайцев

«Мои дети непонятно в каком состоянии, где, и с кем... органы разводят руками, говоря о том, что в ''семейных конфликтах'' пары должны разбираться сами. Но здесь нет ''пары'' или ''семейного конфликта''. Здесь есть похищение маленьких девочек из маминых рук! Здесь есть я и отец моего бывшего мужа, с которым мне приходится бороться самой, именно бороться! Который почему-то решил, что он может вот так взять, выкрасть чужих для него детей, держать их за железными воротами, не давая даже услышать мамин голос», — написала Маргарита.

Готовцева заявила, что ее дочери находятся в подавленном состоянии и подобной изоляцией их «просто калечат».

Как выяснилось, на днях Никита Зайцев прислал своей бывшей возлюбленной короткое видео, на котором предстала старшая дочь София. По мнению Марагриты, у девочки неестественно дергалась рука, а сама малышка была вся зажата и скована: «Похоже на нервный тик, но сильнее. Никита даже не обратил на это внимание, отправив это видео мне. Выглядит жутко».

1 2 3 ... 10 Маргарита Готовцева продолжает бороться за своих детей

Пользователи Сети поддержали Маргариту Готовцеву и выразили надежду, что в скором времени органы опеки вмешаются в происходящее, а дети наконец вернутся к своей маме.