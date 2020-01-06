Брэд Питт столкнулся с бывшей супругой Дженнифер Энистон на «Золотом глобусе-2020» и назвал ее «хорошей подругой»

Случилось то, чего ждали так многие. Впервые после развода Дженнифер Энистон и Брэд Питт появились на одной красной дорожке. Милой совместной фотографии мы так и не увидели, зато получили намек на то, что отношения у знаменитостей точно наладились.

Появление Дженнифер Энистон и Брэда Питта стало одним из обсуждаемых событий на «Золотом глобусе-2020». Как и предполагалось, актеры прошлись по красной дорожке, а затем заняли места в зале — их столики находились в нескольких метрах друг от друга.

К сожалению, позировать вместе бывшие супруги не стали. А какой бы могла быть эта фотография!

Впрочем, кое-что интересное от них мы все-таки услышали. Так, Брэд Питт в интервью Entertainment Tonight, которое он дал прямо на церемонии вручения премий, назвал Дженнифер Энистон своей подругой. «Да, конечно, я подойду и поздороваюсь с Дженнифер, ведь она моя хорошая подруга», — сообщил актер репортерам, прекрасно понимая, чего ждут все собравшиеся.

Что ж, возможно, мы все-таки увидим бывших супругов, позирующий вместе, на афтепати «Золотого глобуса».



Дженнифер Энистон и Брэд Питт и были женаты на протяжении 5 лет. Расставание супругов стало шоком для их поклонников. Не дожидаясь развода, Питт перестал скрывать отношения с Анджелиной Джоли, с которой познакомился на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Впрочем, и этот брак недавно подошел к концу.

