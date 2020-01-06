Анастасия Решетова и Тимати взяли 2-месячного сына Ратмира в его первое путешествие

В отличие от Ксении Собчак и Ольги Бузовой, Тимати и Анастасия Решетова предпочли активному зимнему отдыху летнюю сказку. Поэтому знаменитости оставили столицу и отправились на побережье Тихого океана. Впрочем, они уехали отдыхать не одни. С собой рэпер и его возлюбленная взяли 2-месячного сына Ратмира.
В инстаграм-историях Анастасия поделилась видео с безмятежным пейзажем, расстилающимся за окном. Затем бизнесвумен показала трехэтажный дом, где они остановились. Под пальмой нежился малыш Ратмир.
Примечательно, что рэпер отдыхает не только в компании возлюбленной и сына. Вместе с ним солнцем, океаном и отличной погодой наслаждаются 5-летняя дочь Тимати от Алены Шишковой Алиса и мама певца Симона Юнусова, прилетевшие из Доминиканы. Звездная бабушка также упомянула внука в своем Инстаграме:
Пока Алиса и Тимати ловят волну, а Симона отдыхает на пляже, Анастасия проводит время с ребенком. Возможно, вскоре 23-летняя модель поделится новыми снимками с отдыха, среди которых будет и совместное фото Решетовой и мамы Тимати — этого очень ждут поклонники.
Кстати, на днях Анастасия Решетова рассказала, каким растет малыш Ратмир, и объяснила, почему пока что скрывает его лицо.