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Анастасия Решетова и Тимати взяли 2-месячного сына Ратмира в его первое путешествие

Тимати и Анастасия Решетова уехали на зимние праздники в жаркие края. С собой звездная пара взяла и наследника — малыша Ратмира, родившегося в середине октября.
Анастасия Решетова

В отличие от Ксении Собчак и Ольги Бузовой, Тимати и Анастасия Решетова предпочли активному зимнему отдыху летнюю сказку. Поэтому знаменитости оставили столицу и отправились на побережье Тихого океана. Впрочем, они уехали отдыхать не одни. С собой рэпер и его возлюбленная взяли 2-месячного сына Ратмира.

В инстаграм-историях Анастасия поделилась видео с безмятежным пейзажем, расстилающимся за окном. Затем бизнесвумен показала трехэтажный дом, где они остановились. Под пальмой нежился малыш Ратмир.

«Как Тимурычу тут хорошо», — отметила молодая мама.
Ратмир Юнусов

Примечательно, что рэпер отдыхает не только в компании возлюбленной и сына. Вместе с ним солнцем, океаном и отличной погодой наслаждаются 5-летняя дочь Тимати от Алены Шишковой Алиса и мама певца Симона Юнусова, прилетевшие из Доминиканы. Звездная бабушка также упомянула внука в своем Инстаграме:

«Мелкий ''во фраке'' (для тех, кого смущает слово ''раздетый''), лежит под пальмой и наслаждается волей, не ограниченной условностями городской жизни. Алиса с инструктором в океане, папа с сотоварищами тоже где-то там, а я на берегу наблюдаю за этой идиллией».

Пока Алиса и Тимати ловят волну, а Симона отдыхает на пляже, Анастасия проводит время с ребенком. Возможно, вскоре 23-летняя модель поделится новыми снимками с отдыха, среди которых будет и совместное фото Решетовой и мамы Тимати — этого очень ждут поклонники.

Кстати, на днях Анастасия Решетова рассказала, каким растет малыш Ратмир, и объяснила, почему пока что скрывает его лицо.

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06 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Самая важная семья в мире, это семья Тимати

  • Молодцы 👍🏻 Хорошего отдыха )

  • главное, чтобы бабка палец Тимурычу в рот не засунула...пока у него рефлекс сосательный..

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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