Оксана Самойлова показала дом в Майами, где проведет первое время после рождения 4-го ребенка

В конце декабря Оксана Самойлова намекнула, что отправится рожать за границу. Она подтвердила предположения фолловеров и показала новый дом, в котором вместе с семьей проведет ближайшие месяцы.

6 января 2020 · Текст: · Фото:

Оксана Самойлова

Недавно Оксана Самойлова поделилась в Инстаграме зимним снимком с супругом Джиганом и тремя дочерьми, а также подтвердила предположения поклонников: беременная знаменитость вместе со всей семьей уезжает за границу. Там Оксана и планирует родить. Но после появления на свет четвертого наследника (или наследницы) супруга Джигана не собирается возвращаться в Россию. Точно не в ближайшее время.

На днях она показала в инстаграм-историях «вечное лето», куда улетела вместе с семьей. 

Самойлова отправилась в Майами. Там они с Джиганом уже бывали ранее. Кроме того, в этом солнечном городе расположен медицинский центр, в котором предпочитают рожать многие знаменитости — в том числе и отечественные. 

Поскольку Оксана собирается задержаться во Флориде на несколько месяцев (как призналась бизнесвумен, ее не стоит ждать в России раньше следующего декабря), номером в отеле дело не ограничилось. Самойлова показала просторный особняк, который станет для ее большой семьи новым домом. 

Интерьер в светлых тонах, панорамные окна, собственный бассейн — жилище Оксаны и ее семьи наверняка все оценили по достоинству. 

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Оксана пока не рассказывала, как будут привыкать к новой жизни ее дочери: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя. Поклонникам любопытно, продолжат ли старшая и средняя наследницы знаменитости заниматься гимнастикой и в Майами.

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Комментарии

7
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  • Когда читаешь про эту семью, то первая мысль всегда - откуда деньги, Зин?
  • Ну конечно в Майами.. Где же еще.. Все они там-Николаев, Королева, Аллегрова,Крутой,клан Пугачевой и прочая.. вот только на заработках все здесь почему-то .Там заработать деньги не получается ни у кого. Почему?
  • Ну это не правда что только наших интересуют доходы звезд. А Америке всегда официально публикуют гонорары известных людей .
  • Мне,например все равно-хто,где,кем и чем зарабатывает деньги.Только НАШИХ всегда интересует этот вопрос,да ещё хотят,чтобы с ними делились.Люди не завидуйте!!!

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