Оксана Самойлова показала дом в Майами, где проведет первое время после рождения 4-го ребенка

Недавно Оксана Самойлова поделилась в Инстаграме зимним снимком с супругом Джиганом и тремя дочерьми, а также подтвердила предположения поклонников: беременная знаменитость вместе со всей семьей уезжает за границу. Там Оксана и планирует родить. Но после появления на свет четвертого наследника (или наследницы) супруга Джигана не собирается возвращаться в Россию. Точно не в ближайшее время.
На днях она показала в инстаграм-историях «вечное лето», куда улетела вместе с семьей.
Самойлова отправилась в Майами. Там они с Джиганом уже бывали ранее. Кроме того, в этом солнечном городе расположен медицинский центр, в котором предпочитают рожать многие знаменитости — в том числе и отечественные.
Поскольку Оксана собирается задержаться во Флориде на несколько месяцев (как призналась бизнесвумен, ее не стоит ждать в России раньше следующего декабря), номером в отеле дело не ограничилось. Самойлова показала просторный особняк, который станет для ее большой семьи новым домом.
Интерьер в светлых тонах, панорамные окна, собственный бассейн — жилище Оксаны и ее семьи наверняка все оценили по достоинству.
Оксана пока не рассказывала, как будут привыкать к новой жизни ее дочери: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя. Поклонникам любопытно, продолжат ли старшая и средняя наследницы знаменитости заниматься гимнастикой и в Майами.
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