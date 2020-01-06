Оксана Самойлова показала дом в Майами, где проведет первое время после рождения 4-го ребенка

Самойлова отправилась в Майами. Там они с Джиганом уже бывали ранее. Кроме того, в этом солнечном городе расположен медицинский центр, в котором предпочитают рожать многие знаменитости — в том числе и отечественные.

Поскольку Оксана собирается задержаться во Флориде на несколько месяцев (как призналась бизнесвумен, ее не стоит ждать в России раньше следующего декабря), номером в отеле дело не ограничилось. Самойлова показала просторный особняк, который станет для ее большой семьи новым домом.