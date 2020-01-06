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«По детям видно, как время бежит»: Кристина Асмус и Гарик Харламов поздравили дочь Анастасию с 6-летием

5 января день рождения праздновала единственная дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус Настя. Оба звездных родителя написали по этому поводу в своих Инстаграмах.

Прошлый год оказался непростым для Кристины Асмус и ее супруга Гарика Харламова. Актриса стала объектом осуждения и обсуждения после выхода фильма «Текст», в котором исполнила главную женскую роль. Эротическая сцена, самая откровенная в карьере Кристины, больно ударила по ее репутации. Впрочем, она же увеличила количество ее поклонников.

Свою порцию критики получил и Гарик Харламов — он, мол, слишком беспечно относится к тому, какие роли выбирает его жена. И юморист, и Асмус не раз высказывались в ответ на критику. Впрочем, на места все расставило как всегда время. Сегодня, в начале 2020-го, скандал вокруг знаменитостей вспоминают все реже.

К тому же год для Кристины и Асмус начался с очень позитивной ноты — с дня рождения их общей и единственной дочери Насти. Об этом оба супруга сообщили в своих Инстаграмах.

«Сегодня нашей с Кристиной Насте 6 лет! Действительно, по детям видно, как время бежит. Казалось бы, совсем недавно на свет появилась, а вот уже седьмой год пошел! С днем рождения самый главный человечек! Мы тебя очень любим!», — написал Харламов, сразу получив поздравления от друзей — Андрея Гайдуляна, Юлии Ковальчук, Игоря Крутого, Марины Кравец и многих других.

Кристина Асмус написала пост покороче. В нем она поздравила дочь с днем рождения и намекнула, что в ее честь готовится вечеринка. «Поздравляем малышку», — ответила актрисе в комментариях Глюкоза.

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06 января 2020
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
Теги

Кристина Асмус, Гарик Харламов

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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