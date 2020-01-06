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Кети Топурия и Лев Деньгов улетели на отдых в Куршевель

Недавно Кети Топурия перестала скрывать, что встречается с Львом Деньговым. Бизнесмен и дипломат начал все чаще и чаще появляться в Инстаграме певицы. На днях влюбленные отправились отдыхать на известный горнолыжный курорт.
Кети Топурия

На зимних каникулах многие звезды отправились отдыхать. Кто-то решил ненадолго вернуть себе лето в жарких краях, а кто-то, напротив, уехал туда, где снега намного больше, чем сейчас в столице. К числу последних относится и певица Кети Топурия. Она решила посетить любимый многими звездами горнолыжный курорт Куршевель.

Кети Топурия

Интересно, что Кети отправилась отдыхать не одна. Вместе с ней был ее новый избранник Лев Деньгов. Певица не так давно рассекретила отношения с ним. В Сети даже возникали слухи о беременности звезды, которые ни она, ни ее возлюбленный предпочитали не комментировать.

В инстаграм-историях Кети демонстрирует зимний лук, состоящий из белого свитера и ярко-синего горнолыжного комбинезона. Она дополнила аутфит шапкой в тон и темными очками. На заднем плане можно заметить Льва в светлом костюме и теплом жилете.

Напомним, Кети ранее была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. Она воспитывает 4-летнюю дочь Оливию, которую в Сети считают очаровательной. Также певица встречалась с рэпером Гуфом. После расставания они пытались воссоединиться, но из этого ничего не вышло.

Примечательно, что отношения с Деньговым Кети назвала в интервью «любовью с первого взгляда».

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06 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @keti_one_official/Instagram
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Кети Топурия

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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