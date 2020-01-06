Кети Топурия и Лев Деньгов улетели на отдых в Куршевель

Недавно Кети Топурия перестала скрывать, что встречается с Львом Деньговым. Бизнесмен и дипломат начал все чаще и чаще появляться в Инстаграме певицы. На днях влюбленные отправились отдыхать на известный горнолыжный курорт.

На зимних каникулах многие звезды отправились отдыхать. Кто-то решил ненадолго вернуть себе лето в жарких краях, а кто-то, напротив, уехал туда, где снега намного больше, чем сейчас в столице. К числу последних относится и певица Кети Топурия. Она решила посетить любимый многими звездами горнолыжный курорт Куршевель.

Интересно, что Кети отправилась отдыхать не одна. Вместе с ней был ее новый избранник Лев Деньгов. Певица не так давно рассекретила отношения с ним. В Сети даже возникали слухи о беременности звезды, которые ни она, ни ее возлюбленный предпочитали не комментировать.

В инстаграм-историях Кети демонстрирует зимний лук, состоящий из белого свитера и ярко-синего горнолыжного комбинезона. Она дополнила аутфит шапкой в тон и темными очками. На заднем плане можно заметить Льва в светлом костюме и теплом жилете.

Напомним, Кети ранее была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. Она воспитывает 4-летнюю дочь Оливию, которую в Сети считают очаровательной. Также певица встречалась с рэпером Гуфом. После расставания они пытались воссоединиться, но из этого ничего не вышло.

Примечательно, что отношения с Деньговым Кети назвала в интервью «любовью с первого взгляда».