Алеся Кафельникова вновь удивила своих поклонников. Еще недавно все не сомневались: модель воссоединилась со своим экс-возлюбленным — рэпером Pharaoh. На вечеринке по случаю 21-летия девушки звезды поцеловались, что и дало фолловерам повод для радости.
Однако, судя по всему, избранником модели оказался совсем иной человек. Совместный снимок с ним появился в инстаграм-историях модели. На фото девушка выглядит абсолютно счастливой.
Кроме того, от зорких поклонников не укрылось, что на безымянном пальце Алеси красуется кольцо. Многие уже назвали его помолвочным, но модель пока что либо комментировать.
«Вы выходите замуж?», «Очень красивое кольцо!», «Леся, какая же ты шикарная», — написали поклонники. Они очень ждут, когда Алеся утолит всеобщее любопытство и расскажет о своих новых отношениях.
В одной из недавних публикаций модель показала своего спутника (вместе они отдыхали в Куршевеле), но его аккаунт в Инстаграме оказался закрытым. Так что пока личность возможного возлюбленного Кафельниковой остается загадкой.
Напомним, в 2016 году Алеся начала встречаться с рэпером Pharaoh. Последовавшее расставание девушка переживала очень тяжело. Лишь недавно она дала новый и очень успешный толчок своей карьере и вернулась на подиум.
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