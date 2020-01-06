Кроме того, от зорких поклонников не укрылось, что на безымянном пальце Алеси красуется кольцо. Многие уже назвали его помолвочным, но модель пока что либо комментировать.

«Вы выходите замуж?», «Очень красивое кольцо!», «Леся, какая же ты шикарная», — написали поклонники. Они очень ждут, когда Алеся утолит всеобщее любопытство и расскажет о своих новых отношениях.