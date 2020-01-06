Ксения Бородина рассказала, как пережила паническую атаку, и назвала свои способы борьбы с ней

Отметив Новый год в Гонконге, Ксения Бородина вместе с супругом и детьми отправилась в жаркий Таиланд. Там телеведущую настиг приступ тревоги, о котором она и поведала в недавнем посте в Инстаграме. Раньше Ксения не верила, что паническую атаку действительно тяжело перенести, пока сама не столкнулась с этим явлением.
Она также отметила, что в местных аптеках не продается снотворное без рецепта. Да и Ксения боится принимать подобные препараты, поэтому ей пришлось справляться с панической атакой другими способами.
Многие в комментариях посочувствовали телеведущей и рассказали о своем опыте борьбы с паническими атаками. Кто-то справляется с ними при помощи дыхательной гимнастики, а кто-то включает музыку или пытается отвлечься, занимаясь домашними делами.