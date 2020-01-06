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Ксения Бородина рассказала, как пережила паническую атаку, и назвала свои способы борьбы с ней

В своем Инстаграме Ксения Бородина бывает очень откровенна с подписчиками. На днях она поведала о панической атаке, которую она пережила в Таиланде. 
Ксения Бородина

Отметив Новый год в Гонконге, Ксения Бородина вместе с супругом и детьми отправилась в жаркий Таиланд. Там телеведущую настиг приступ тревоги, о котором она и поведала в недавнем посте в Инстаграме. Раньше Ксения не верила, что паническую атаку действительно тяжело перенести, пока сама не столкнулась с этим явлением.

Ксения Бородина
«Очень неприятное чувство, с чем оно связано, понять мне сложно. Скорее всего, это дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала. Мне помог горячий душ, включила аудиокнигу, муж старался отвлекать, но все равно, когда ты еще на острове, ощущение, что не спасут и умрешь прям тут. Я это раз 100 вчера повторила. Уснула только в 6:30 утра», — рассказала Бородина.

Она также отметила, что в местных аптеках не продается снотворное без рецепта. Да и Ксения боится принимать подобные препараты, поэтому ей пришлось справляться с панической атакой другими способами.

Многие в комментариях посочувствовали телеведущей и рассказали о своем опыте борьбы с паническими атаками. Кто-то справляется с ними при помощи дыхательной гимнастики, а кто-то включает музыку или пытается отвлечься, занимаясь домашними делами.

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06 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @borodylia/Instagam
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Ксения Бородина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Болезнь нашего столетия. Многие страдают. Очень неприятная штука.

  • Что-то у них по ночам то панические атаки, то колибри прилетают стаями...

  • Гость

    Что-то у них по ночам то панические атаки, то колибри прилетают стаями...

    Хорошо хоть не белочки

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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