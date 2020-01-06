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Евгений Алдонин показал, как проводит новогодние каникулы с 13-летней дочерью Верой

Евгений Алдонин вместе с супругой Ольгой воспитывают двух детей: Артема и Анжелику. Кроме того, футболист старается уделять много времени своей старшей дочери Вере, рожденной в браке с Юлией Началовой.
Евгений Алдонин, Вера Алдонина

После смерти Юлии Началовой Евгений Алдонин не стал полностью перекладывать заботу о 13-летней Вере на плечи бабушки и дедушки. Он старается видеться с дочерью почаще, забирает ее из школы и берет с собой в отпуск. У Веры складываются хорошие отношения с Ольгой — новой супругой Алдонина, а младших брата и сестру она очень любит.

Евгений Алдонин

На днях Евгений разместил новую фотографию в Инстаграме. На ней он запечатлен вместе с дочерью, которой 1 декабря исполнилось 13 лет.

«Прекрасные новогодние праздничные дни! Всем добра!» — пожелал футболист.

Судя по всему, отец с дочерью отлично провели время в одном из столичных торговых центров. Также в инстаграм-историях Евгения появился еще один совместный снимок с наследницей. За зарядом положительных эмоций Вера с отцом отправились на сиквел «Джуманджи».

  • Юлия Началова, Евгений Алдонин
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    В 2011 году Евгений Алдонин и Юлия Началова развелись, но футболист не забыл о дочери Вере
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В комментариях фолловеры отметили, как сильно повзрослевшая Вера похожа на своего папу. Кроме того, многие восхитились тем, что Евгений уделяет старшей дочери много времени и не забывает о ней. 

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06 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @evgeny_aldonin/Instagram
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Евгений Алдонин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Евгений вызывает уважение

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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