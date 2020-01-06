Евгений Алдонин показал, как проводит новогодние каникулы с 13-летней дочерью Верой

Евгений Алдонин вместе с супругой Ольгой воспитывают двух детей: Артема и Анжелику. Кроме того, футболист старается уделять много времени своей старшей дочери Вере, рожденной в браке с Юлией Началовой.

После смерти Юлии Началовой Евгений Алдонин не стал полностью перекладывать заботу о 13-летней Вере на плечи бабушки и дедушки. Он старается видеться с дочерью почаще, забирает ее из школы и берет с собой в отпуск. У Веры складываются хорошие отношения с Ольгой — новой супругой Алдонина, а младших брата и сестру она очень любит.

На днях Евгений разместил новую фотографию в Инстаграме. На ней он запечатлен вместе с дочерью, которой 1 декабря исполнилось 13 лет.

«Прекрасные новогодние праздничные дни! Всем добра!» — пожелал футболист.

Судя по всему, отец с дочерью отлично провели время в одном из столичных торговых центров. Также в инстаграм-историях Евгения появился еще один совместный снимок с наследницей. За зарядом положительных эмоций Вера с отцом отправились на сиквел «Джуманджи».

1 2 3 ... 10 В 2011 году Евгений Алдонин и Юлия Началова развелись, но футболист не забыл о дочери Вере

В комментариях фолловеры отметили, как сильно повзрослевшая Вера похожа на своего папу. Кроме того, многие восхитились тем, что Евгений уделяет старшей дочери много времени и не забывает о ней.