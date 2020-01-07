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Анастасия и Дмитрий Тарасовы рассекретили пол своего второго ребенка

Анастасия и Дмитрий Тарасовы закатили целую вечеринку, на которой гости наконец узнали, кто родится у супругов. Позже счастливые родители написали об этом в Инстаграмах.
Дмитрий Тарасов, Милана Тарасова, Анастасия Тарасова

На последнем месяце беременности Анастасия Тарасова решила организовать праздник для родных и близких, на котором раскрыла пол своего второго ребенка. Сладкий стол, игры для детей, аниматоры, а в конце — торжественная церемония, расставившая все точки над i. Дмитрий Тарасов проткнул шар с надписью «Мальчик или девочка?», и оттуда посыпалось розовое конфетти.

Получается, совсем скоро Дмитрий станет отцом трех дочерей — Ангелины от первого брака, а также Миланы и новорожденной девочки от третьего. Супруги пока держат в секрете, как назовут младшую дочь, но футболист уже предложил фолловерам отгадать имя в комментариях.

В своем Инстаграме Дмитрий опубликовал трогательное послание: «В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю, как жена. Продолжаю идти к своей цели — многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе».

Анастасия Тарасова также посвятила празднику большой пост, в котором поблагодарила организаторов и еще раз вспомнила, как муж узнал о ее беременности еще до теста.

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07 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Аха ха, вот облом))Тарасов настолько глуп, что оправдывает свое разочарование наличие дочерей у каких то крутых мужиков.Ну умора

  • Девочки это классно, только не нужно сразу за третьим идти.

  • Олей назовут, не? ))))

  • интересно у димы уже есть новая любимая на стороне? настя свою функцию не выполнила футболиста сына родить не смогла , с другой женщиной надо пробовать ахахах

  • Ну и зачем такие «заметки» про первых дочек? Выглядят как какие-то оправдашки. Для нормальных людей ребёнок любого пола - счастье, а этот смотрит на чужую биографию, не зная, видимо, радоваться или нет... глупый

  • Наверное, эта девочка будет больше похожа на Настю. Здорово, конечно, вырастут девочки вместе, после 5 лет их видно не будет, меж собой общаться интересно станет.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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