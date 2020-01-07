Анастасия и Дмитрий Тарасовы рассекретили пол своего второго ребенка

Анастасия и Дмитрий Тарасовы закатили целую вечеринку, на которой гости наконец узнали, кто родится у супругов. Позже счастливые родители написали об этом в Инстаграмах.

На последнем месяце беременности Анастасия Тарасова решила организовать праздник для родных и близких, на котором раскрыла пол своего второго ребенка. Сладкий стол, игры для детей, аниматоры, а в конце — торжественная церемония, расставившая все точки над i. Дмитрий Тарасов проткнул шар с надписью «Мальчик или девочка?», и оттуда посыпалось розовое конфетти.

Получается, совсем скоро Дмитрий станет отцом трех дочерей — Ангелины от первого брака, а также Миланы и новорожденной девочки от третьего. Супруги пока держат в секрете, как назовут младшую дочь, но футболист уже предложил фолловерам отгадать имя в комментариях.

В своем Инстаграме Дмитрий опубликовал трогательное послание: «В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю, как жена. Продолжаю идти к своей цели — многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе».



Анастасия Тарасова также посвятила празднику большой пост, в котором поблагодарила организаторов и еще раз вспомнила, как муж узнал о ее беременности еще до теста.