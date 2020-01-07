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Анастасия Решетова впервые после родов позирует в бикини

Воу! С рождения малыша Ратмира прошло около трех месяцев, но 23-летняя модель уже позирует на пляже в откровенном купальнике. Старания в спортзале не прошли даром!
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

На новогодние праздники семья Юнусовых отправилась отдыхать в лето. Симона и Алиса прилетели из Доминиканы на Коста-Рику, где встретились с Тимати, Анастасией и Ратмиром. Для последнего эта поездка стала первым в жизни путешествием.

Отдохнув после перелета, Решетова поделилась пляжной фотографией, на которой показала фигуру после родов в бикини.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

Фанаты единодушно пришли к выводу, что на снимке прекрасно все: пустынный пляж, отражение облаков в воде и подтянутое тело 23-летней Анастасии, позирующей в черном бикини. Однако, нашлись и те, кого смутил тот факт, что модель решила позировать спиной. Фолловеры предположили, что все дело в отсутствии макияжа.

  • Анастасия Решетова
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    До рождения ребенка фотографии в бикини были для Анастасии обычным делом
    Смотреть галерею

Учитывая, насколько старательно модель приходила в «добеременную» форму, исправно посещая тренировки и принимая пищу по специально разработанной системе, не думаем, что к фигуре Анастасии можно придраться, но с нетерпением ждем более эффектного фото, чтобы все могли в этом убедиться!

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07 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @volkonskaya.reshetov/Instagram
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Анастасия Решетова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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