Анастасия Решетова впервые после родов позирует в бикини

Воу! С рождения малыша Ратмира прошло около трех месяцев, но 23-летняя модель уже позирует на пляже в откровенном купальнике. Старания в спортзале не прошли даром!

Анастасия Решетова

На новогодние праздники семья Юнусовых отправилась отдыхать в лето. Симона и Алиса прилетели из Доминиканы на Коста-Рику, где встретились с Тимати, Анастасией и Ратмиром. Для последнего эта поездка стала первым в жизни путешествием.



Отдохнув после перелета, Решетова поделилась пляжной фотографией, на которой показала фигуру после родов в бикини.

Анастасия Решетова

Фанаты единодушно пришли к выводу, что на снимке прекрасно все: пустынный пляж, отражение облаков в воде и подтянутое тело 23-летней Анастасии, позирующей в черном бикини. Однако, нашлись и те, кого смутил тот факт, что модель решила позировать спиной. Фолловеры предположили, что все дело в отсутствии макияжа.

1 2 3 ... 10 До рождения ребенка фотографии в бикини были для Анастасии обычным делом

Учитывая, насколько старательно модель приходила в «добеременную» форму, исправно посещая тренировки и принимая пищу по специально разработанной системе, не думаем, что к фигуре Анастасии можно придраться, но с нетерпением ждем более эффектного фото, чтобы все могли в этом убедиться!