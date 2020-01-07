Цветы и сладости: как Ирина Шейк отметила 34-летие

6 января Ирина Шейк отпраздновала день рождения. Знаменитость выложила в Инстаграм фото с нетипичным для моделей праздничным столом.

Ирина Шейк поделилась с поклонниками фото со своего дня рождения. На снимке — именинный торт, черная икра, множество букетов роз и сладости, которые можно увидеть на праздничном столе любого россиянина: орешки с вареной сгущенкой и зефир в шоколадной глазури.

В честь праздника Ирина решила себе ни в чем не отказывать несмотря на то, что сейчас находится на Коста-Рике, где большую часть времени проводит на пляже в соблазнительных купальниках. Смело!

Подпись под фото: «Уход за кожей чрезвычайно важен»

Модель собрались поздравить ее близкие друзья, среди которых был фотограф Роан Папье, успевший не только посетить вечеринку, но и разместить в Инстаграме серию фото и видео с участием Ирины. Шейк проводит много времени с Роаном, потому неудивительно, что в телефоне фотографа всегда найдется пара забавных снимков с участием близкой подруги.

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Больше всего нам понравилось фото супермодели, на котором она сидит на диване в банном халате с маской. Особый шарм добавляет тот факт, что при всем этом Ирина пьет кокос. Идеальное отображение будней мировой знаменитости, неправда ли?



Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Ирине продуктивного во всех сферах года!