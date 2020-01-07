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Цветы и сладости: как Ирина Шейк отметила 34-летие

6 января Ирина Шейк отпраздновала день рождения. Знаменитость выложила в Инстаграм фото с нетипичным для моделей праздничным столом.

Ирина Шейк поделилась с поклонниками фото со своего дня рождения. На снимке — именинный торт, черная икра, множество букетов роз и сладости, которые можно увидеть на праздничном столе любого россиянина: орешки с вареной сгущенкой и зефир в шоколадной глазури.

В честь праздника Ирина решила себе ни в чем не отказывать несмотря на то, что сейчас находится на Коста-Рике, где большую часть времени проводит на пляже в соблазнительных купальниках. Смело! 

Подпись под фото: «Уход за кожей чрезвычайно важен»
Подпись под фото: «Уход за кожей чрезвычайно важен»

Модель собрались поздравить ее близкие друзья, среди которых был фотограф Роан Папье, успевший не только посетить вечеринку, но и разместить в Инстаграме серию фото и видео с участием Ирины. Шейк проводит много времени с Роаном, потому неудивительно, что в телефоне фотографа всегда найдется пара забавных снимков с участием близкой подруги. 

Больше всего нам понравилось фото супермодели, на котором она сидит на диване в банном халате с маской. Особый шарм добавляет тот факт, что при всем этом Ирина пьет кокос. Идеальное отображение будней мировой знаменитости, неправда ли?

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Ирине продуктивного во всех сферах года!

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07 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @rowanpapie, @irinashayk/Instagram, Getty Images
Теги

Ирина Шейк

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Надоели про неё!

  • Нравится внешне эта модель, эффектная, красивая, но чересчур учить других любит, мамино влияние? только что прочитала про неё в другом издании, и Ира опять с поучающими сентенциями в адрес девушек: Не думайте-де о мужчине, думайте о себе. Всё правильно! Ирина, вот ВЫ и не думайте и поменьше распространяйтесь о нём, лучше дело будет) С Рождеством вас и дочь вашу Леа.

  • Опять полуголая. это уже нездорОво.

  • Это где она в банном халате, полуголая? Непорядок, надо было шубу до пят и валенки надеть)

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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