Казалось бы, Оксана Самойлова — мать троих детей, женщина, которая знает о беременности все. Несмотря на колоссальный опыт и внутреннюю готовность к четвертому малышу, Оксана призналась, что сильно переживает.

Самойлова заявила, что теперь ей придется столкнуться со своими самыми страшными снами. Переезд, очередное кесарево, ранняя выписка из больницы, а также жизнь в Америке после появления ребенка — все это пугает супругу Джигана.