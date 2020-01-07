«4-е кесарево — это вообще как?»: Оксана Самойлова озвучила самые сильные страхи после отъезда на роды в Майами

Оксана Самойлова с семьей на время переехала в США. 6 января многодетная мама поделилась своими страхами перед четвертыми родами.

7 января 2020 · Текст: · Фото:

Оксана Самойлова

Казалось бы, Оксана Самойлова — мать троих детей, женщина, которая знает о беременности все. Несмотря на колоссальный опыт и внутреннюю готовность к четвертому малышу, Оксана призналась, что сильно переживает. 

Самойлова заявила, что теперь ей придется столкнуться со своими самыми страшными снами. Переезд, очередное кесарево, ранняя выписка из больницы, а также жизнь в Америке после появления ребенка — все это пугает супругу Джигана.

Джиган, Оксана Самойлова

«Как можно куда-то улететь так надолго? 4-е кесарево — это вообще как? Как можно выписаться на второй день после кесарева, когда ты не можешь не то что ходить, а даже дышать?» — посетовала Самойлова в Инстаграме. Оксана добавила, что на авантюру ее уговорил муж, а сама она сопротивлялась до последнего и хотела рожать в привычной обстановке со знакомыми врачами.

Впрочем, многодетная мама уверила, что отлично себя чувствует и скоро разберется со всеми вопросами, которые на данный момент ее так сильно пугают.

+4

К слову, Самойловой также придется решать вопрос со школой, ведь ее старшая дочь Ариела не вернется в свое учебное заведение в ближайшие несколько месяцев. Уверены, обо всем этом Оксана еще расскажет в своем Инстаграме.

Теги

Комментарии

15
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Объясните, пожалуйста, на доходы от чего живет эта семья с таким размахом? Отдыхают например десять раз в году не в самых дешевых местах. Кто они? Не завидую, просто реально любопытно!
  • Вообще это ужасно. Какая-то рабская психология у нее. Плюет на себя и на собственное здоровье, только бы родить парня, чтобы он не ушел от нее. Вот что должно быть у этой женщины в голове? И ведь открыто пишет, что рожать ей ПРИДЕТСЯ, так как нужен мальчик. И пишет это сразу после выписки из роддома с третьей девкой. И советы спрашивает, как парня заделать. Надо ж так себя не любить и не ценить.
  • Представьте в каком стрессе она живёт. Джиган ей заделавыет-9 месяцев носит-кесарево-девочка- бежит в спортзал-кесарево-девочка-бежит в спортзал, в вечном напряге потолстеть постареть, 1000 дней беременности. Ещё надо улыбаться, зачем ей это? В чем смысл денег путешествий если ты вся в детях переживаниях? Ну неужели он с одним ребёнком также бы ее не обеспечивал? Есть же таблетки в конце концов.
  • Когда же уже это прекратиться?
  • Рождение детей должно приносить радость и счастье для родных.Во всяком случае -в идеале.Не совсем понятно ,зачем обрекать себя на все выше перечисленное?Еще и с угрозой для здоровья.Мне ее жалко по женски.Когда она успевает просто ЖИТЬ?

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633