Казалось бы, Оксана Самойлова — мать троих детей, женщина, которая знает о беременности все. Несмотря на колоссальный опыт и внутреннюю готовность к четвертому малышу, Оксана призналась, что сильно переживает.
Самойлова заявила, что теперь ей придется столкнуться со своими самыми страшными снами. Переезд, очередное кесарево, ранняя выписка из больницы, а также жизнь в Америке после появления ребенка — все это пугает супругу Джигана.
«Как можно куда-то улететь так надолго? 4-е кесарево — это вообще как? Как можно выписаться на второй день после кесарева, когда ты не можешь не то что ходить, а даже дышать?» — посетовала Самойлова в Инстаграме. Оксана добавила, что на авантюру ее уговорил муж, а сама она сопротивлялась до последнего и хотела рожать в привычной обстановке со знакомыми врачами.
Впрочем, многодетная мама уверила, что отлично себя чувствует и скоро разберется со всеми вопросами, которые на данный момент ее так сильно пугают.
К слову, Самойловой также придется решать вопрос со школой, ведь ее старшая дочь Ариела не вернется в свое учебное заведение в ближайшие несколько месяцев. Уверены, обо всем этом Оксана еще расскажет в своем Инстаграме.
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