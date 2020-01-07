Сын Яны Рудковской и Александра Плющенко Саша отпраздновал 7-летие на льду

Единственный сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко мечтает стать олимпийским чемпионом и много работает, чтобы воплотить это в реальность. 6 января звездный наследник отметил свой день рождения прямо на льду.

6 января семья Плющенко находилась в Санкт-Петербурге со своим шоу. Поклонники фигурного катания знали, что Саша Плющенко выходит на лед в свой день рождения, поэтому после представления мальчику посвятили бурю оваций. В финале на сцене появились черепашки-ниндзя и большой праздничный торт. Родители подарили Саше связку воздушных шаров. Затем Евгений Плющенко на секунду пропал, а затем вернулся с большим букетом белых роз, который вручил Рудковской, поблагодарив за сына.

В честь дня рождения Яна поделилась трогательным семейным фото, которое назвала «На седьмом небе». Подписчики по достоинству оценили задумку Рудковской.

1 2 3 ... 10 Яна Рудковская написала, что в ее семье дни рождения всегда встречают на льду

К поздравлениям присоединился крестный отец мальчика Дима Билан: «С днем рождения, Саша! Только вперед, ты боец, желаю быть победителем во всем. Характер у тебя спортивный, мощный. Я желаю тебе, чтобы все пути вели только к успеху и к твоим мечтам!»