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Сын Яны Рудковской и Александра Плющенко Саша отпраздновал 7-летие на льду

Единственный сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко мечтает стать олимпийским чемпионом и много работает, чтобы воплотить это в реальность. 6 января звездный наследник отметил свой день рождения прямо на льду.
Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Яна Рудковская

6 января семья Плющенко находилась в Санкт-Петербурге со своим шоу. Поклонники фигурного катания знали, что Саша Плющенко выходит на лед в свой день рождения, поэтому после представления мальчику посвятили бурю оваций. В финале на сцене появились черепашки-ниндзя и большой праздничный торт. Родители подарили Саше связку воздушных шаров. Затем Евгений Плющенко на секунду пропал, а затем вернулся с большим букетом белых роз, который вручил Рудковской, поблагодарив за сына.

В честь дня рождения Яна поделилась трогательным семейным фото, которое назвала «На седьмом небе». Подписчики по достоинству оценили задумку Рудковской.

  • Александр Плющенко, Евгений Плющенко, Яна Рудковская
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    Яна Рудковская написала, что в ее семье дни рождения всегда встречают на льду
    Смотреть галерею

К поздравлениям присоединился крестный отец мальчика Дима Билан: «С днем рождения, Саша! Только вперед, ты боец, желаю быть победителем во всем. Характер у тебя спортивный, мощный. Я желаю тебе, чтобы все пути вели только к успеху и к твоим мечтам!»

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07 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @rudkovskayaofficial, @gnomgnomych/Instagram
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Александр Плющенко

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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