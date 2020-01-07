Светлана Ходченкова поразила фолловеров фото в белье и на пилоне

36-летняя актриса не на шутку взбудоражила весь Инстаграм, выложив фотографию на пилоне. Светлана продемонстрировала идеальную фигуру и впечатляющую растяжку. Осторожно, очень горячо!

Вот это да! Светлана Ходченкова определенно покорила новый уровень ведения микроблога. 7 января в Инстаграме актрисы появилась фотография, наделавшая немало шума среди пользователей.

На снимке едва одетая Светлана держится на пилоне без рук! Кожаные сапоги на 20-сантиметровом каблуке завершают и без того взрывной образ знаменитости.

Стоит ли говорить, что поклонники Светланы чуть не сошли с ума от сексуального кадра и оставили множество восхищенных комментариев: «Невероятная!», «Какие ноги, боже!», «Горжусь, тоже занимаюсь спортом на праздниках, удачных тренировок», «Красавица», «Улетно».

Правда, нашлись и те, кто не слишком лестно высказался о знаменитости, но не думаем, что ее это сильно задело.