Светлана Ходченкова поразила фолловеров фото в белье и на пилоне

Вот это да! Светлана Ходченкова определенно покорила новый уровень ведения микроблога. 7 января в Инстаграме актрисы появилась фотография, наделавшая немало шума среди пользователей.
На снимке едва одетая Светлана держится на пилоне без рук! Кожаные сапоги на 20-сантиметровом каблуке завершают и без того взрывной образ знаменитости.
Стоит ли говорить, что поклонники Светланы чуть не сошли с ума от сексуального кадра и оставили множество восхищенных комментариев: «Невероятная!», «Какие ноги, боже!», «Горжусь, тоже занимаюсь спортом на праздниках, удачных тренировок», «Красавица», «Улетно».
Правда, нашлись и те, кто не слишком лестно высказался о знаменитости, но не думаем, что ее это сильно задело.