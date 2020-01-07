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Светлана Ходченкова поразила фолловеров фото в белье и на пилоне

36-летняя актриса не на шутку взбудоражила весь Инстаграм, выложив фотографию на пилоне. Светлана продемонстрировала идеальную фигуру и впечатляющую растяжку. Осторожно, очень горячо!
Светлана Ходченкова

Вот это да! Светлана Ходченкова определенно покорила новый уровень ведения микроблога. 7 января в Инстаграме актрисы появилась фотография, наделавшая немало шума среди пользователей. 

На снимке едва одетая Светлана держится на пилоне без рук! Кожаные сапоги на 20-сантиметровом каблуке завершают и без того взрывной образ знаменитости.

Светлана Ходченкова

Стоит ли говорить, что поклонники Светланы чуть не сошли с ума от сексуального кадра и оставили множество восхищенных комментариев: «Невероятная!», «Какие ноги, боже!», «Горжусь, тоже занимаюсь спортом на праздниках, удачных тренировок», «Красавица», «Улетно».

Правда, нашлись и те, кто не слишком лестно высказался о знаменитости, но не думаем, что ее это сильно задело. 

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07 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @svetlana_khodchenkova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Светлана Ходченкова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот вроде все при ней. И фигура хорошая и рост 180 и лицо приятное.Но такая деревянная. Секс нет в ней совсем.На пилоне она смотрится, как Семенович на балетной сцене.

  • Попытка конкурировать с 20-летними нимфами? Тётке под 40, все принца ждёт.

  • Не выглядит сексуально потому что сильно худая.Выглядит усталой и как анорексичка.Мне пухленькой она больше нравилась.Живая.

  • И всё-таки важна сексуальная энергетика, которой у неё нет... Вот чем-то она отталкивает!

  • Наверное мужикам нравится, но мне кажется женщину в 36 лет должны интересовать другие вещи.

  • Кому нужна её раскоряка? Лучше бы о детях задумалась, а не гонор перед мужиками выказывала😒

  • Гость

    Наверное мужикам нравится, но мне кажется женщину в 36 лет должны интересовать другие вещи.

    Да ладно вам. Наверняка для роли старается - это вполне уважительная причина.

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