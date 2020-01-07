«Жалкое подобие»: Анастасия Макеева резко высказалась о мужчинах, пишущих непристойные комментарии

38-летняя актриса порассуждала в Инстаграме на тему сексуальности. Помимо прочего, Анастасия назвала некоторых мужчин «жалкими», а также заявила, что секс, власть и деньги — не самое важное в жизни.

В Инстаграме Анастасии Макеевой на днях появилась пикантная фотография. На снимке актриса запечатлена в нижнем белье и мужской белой рубашке. Такой кадр был выбран неслучайно, ведь в подписи Анастасия поделилась своими мыслями о сексуальности, власти и деньгах.

Макеева призналась, что считает три эти вещи не наградами, как это обычно принято, а скорее соблазнами. Актриса подкрепила свою точку зрения рассуждением: «Это соблазн и ловушка, лишь спустя годы некоторые понимают это. Почему, обретая деньги и купив на них дорогую одежду, дома и бизнес, даже еда становится без вкуса. Почему имея отношения с женщинами, мужчины теряют потенцию и достигают оргазма, лишь просматривая параллельно порнофильмы?»

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Анастасия считает, что секс — это не спорт, а таинство между мужчиной и женщиной, рождающее сильнейшую энергию. «Мужчины, пишущие ''ты секси'', ''я бы тебя тра***'' , ''какие титьки'', это не мужчины, а жалкое подобие мужского представительства на земле, словно недоразвитый эмбрион», — подытожила актриса.