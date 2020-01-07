Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Жалкое подобие»: Анастасия Макеева резко высказалась о мужчинах, пишущих непристойные комментарии

38-летняя актриса порассуждала в Инстаграме на тему сексуальности. Помимо прочего, Анастасия назвала некоторых мужчин «жалкими», а также заявила, что секс, власть и деньги — не самое важное в жизни.
Анастасия Макеева

В Инстаграме Анастасии Макеевой на днях появилась пикантная фотография. На снимке актриса запечатлена в нижнем белье и мужской белой рубашке. Такой кадр был выбран неслучайно, ведь в подписи Анастасия поделилась своими мыслями о сексуальности, власти и деньгах.

Анастасия Макеева

Макеева призналась, что считает три эти вещи не наградами, как это обычно принято, а скорее соблазнами. Актриса подкрепила свою точку зрения рассуждением: «Это соблазн и ловушка, лишь спустя годы некоторые понимают это. Почему, обретая деньги и купив на них дорогую одежду, дома и бизнес, даже еда становится без вкуса. Почему имея отношения с женщинами, мужчины теряют потенцию и достигают оргазма, лишь просматривая параллельно порнофильмы?»

  • Анастасия Макеева
    1 2 3 ...10
    Анастасия Макеева жестко раскритиковала мужчин, которые пишут непристойности в соцсетях
    Смотреть галерею

Анастасия считает, что секс — это не спорт, а таинство между мужчиной и женщиной, рождающее сильнейшую энергию. «Мужчины, пишущие ''ты секси'', ''я бы тебя тра***'' , ''какие титьки'', это не мужчины, а жалкое подобие мужского представительства на земле, словно недоразвитый эмбрион», — подытожила актриса.

Перейти к обсуждению 15


07 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @makeevan/Instagram
Теги

Анастасия Макеева

Реклама

15 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Все верно она написала.Это невоспитанные и примитивные приматы.

  • Так и есть

  • Говорить о таинствах, при этом демонстрировать свою сексуальность, репродуктивное здоровье и в какой-то мере даже доступность, не забывая внушать всем смотрящим чувство вины и извлекая из этого выгоду... ну этот как минимум странно, и порождает предрассудки в адрес всех женщин, которые почему-то не спешат осуждать такие псевдо-мудрости. Или вам все равно?

  • Говорить о таинствах, при этом демонстрировать свою сексуальность, репродуктивное здоровье и в какой-то мере даже доступность, не забывая внушать всем смотрящим чувство вины и извлекая из этого выгоду... ну этот как минимум странно, и порождает предрассудки в адрес всех женщин, которые почему-то не спешат осуждать такие псевдо-мудрости. Или вам все равно?Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/235305/© Woman.ruВы из тех, кто считает, что в изнасиловании жертва виновата сама, так как надела короткую юбку?

  • Говорить одно, а не выкладывать интимного характера фотографии совсем другое. Таинство быть должно между мужчиной и женщиной когда они являются друг другу кем то, а выкладывать на всеобщее обозрение это тоже самое если пойти голой в магазин. Все видят и все думают о похабных действиях.

  • Какое таинство? Какие фото интимного характера?Фото в купальнике интимное что ли?Тут массовый набег жителей Средневековья?

  • А зачем ,будучи замужем , выкладывать полуголые фото на свое странице ,а потом жаловаться на непристойные комментарии ?! Девиц ,которые в активном поиске ,еще можно понять : они таким способом мужика себе ищут . А она к чему это делает ? Некоторые актрисы , помешанные на своей внешности , настолько боятся возрастных изменений и увядания ,что изо всех сил пыжатся ,пытаясь доказать ,что они всё еще молодые и сексуальные . Настя яркий тому пример . И её стенания и возмущения по поводу озабоченных мужиков слегка непонятны . Именно для этого она и оголяется усиленно в последнее время . Весь её инстаграм - одно сплошное самолюбование и погоня за уходящей молодостью . Но возраст всё равно уже заметен: поправилась она знатно , гормоны никуда не денешь ,как ни фотошопься ((((

  • Это ее дело, что выкладывать на своей странице.В любом случае, к чему эта подмена понятий?То, что она выложила фото в купальнике, не дает права бескультурным мужикам, писать ей пахабные мерзости.Если она им нравится, то нужно писать комплименты и делать это красиво, а не как свинопат «Я б тебя тра***».Мерзость какая-то.

  • Гость

    А зачем ,будучи замужем , выкладывать полуголые фото на свое странице ,а потом жаловаться на непристойные комментарии ?! Девиц ,которые в активном поиске ,еще можно понять : они таким способом мужика себе ищут . А она к чему это делает ? Некоторые актрисы , помешанные на своей внешности , настолько боятся возрастных изменений и увядания ,что изо всех сил пыжатся ,пытаясь доказать ,что они всё еще молодые и сексуальные . Настя яркий тому пример . И её стенания и возмущения по поводу озабоченных мужиков слегка непонятны . Именно для этого она и оголяется усиленно в последнее время . Весь её инстаграм - одно сплошное самолюбование и погоня за уходящей молодостью . Но возраст всё равно уже заметен: поправилась она знатно , гормоны никуда не денешь ,как ни фотошопься ((((

    Тоже не понимаю этих зазывных фото. И все прекрасно понимают, для чего она их делает, они не про красоту и художественность тела. А с такими комментариями и сексом-спортом очень даже много женщин. И они ничем не уступают мужчинам. Такое всегда было, есть и будет. Не у всех сексуальная физическая разрядка - это таинство чего-то там. Многие вообще без партнера обходятся в интимном плане и хорошо себя чувствуют даже в браке.

  • Гость

    Это ее дело, что выкладывать на своей странице.В любом случае, к чему эта подмена понятий?То, что она выложила фото в купальнике, не дает права бескультурным мужикам, писать ей пахабные мерзости.Если она им нравится, то нужно писать комплименты и делать это красиво, а не как свинопат «Я б тебя тра***».Мерзость какая-то.

    Многим женщинам это как комплимент. Всем выходцам с дома-2, к примеру, им льстят такое комментарии. Не у всех тонкая орагнизация души. Как и не все, как Макеева способны выкладывать такие откровенные фото с раскрытым ртом в белье.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.