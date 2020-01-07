Первый выход Сассексов в 2020-м: отдохнувшие Меган Маркл и принц Гарри встретились с верховным комиссаром Канады

Вопреки традициям принц Гарри и Меган Маркл приняли решение встретить Рождество и Новый год не в Великобритании, с королевой Елизаветой II и ее семьей, а в Канаде. Оттуда Сассексы вернулись на днях и уже приступили к работе.

Пока принц Уильям и Кейт Миддлтон размеренно отдыхают в Сандрингеме с детьми, Елизаветой II и родственниками, посещая воскресные службы, принц Гарри и Меган Маркл уже вернулись к своим рабочим обязанностям. На днях Сассексы неожиданно вернулись в Лондон, а их представители анонсировали грядущий выход. 7 января члены королевской семьи действительно появились на публике — они посетили Дом Канады и встретились с верховным комиссаром.

Выглядели Гарри и Меган чудесно — оба явно отдохнули за несколько недель за границей и перевели дух. Прошедший год был для них непростым. Герцога и герцогиню буквально преследовали скандалы: их критиковали за излишнюю чувствительность, недальновидные решения и откровения в интервью. Дошло до того, что Гарри развернул настоящую войну с таблоидами, обратившись в суд.

Сейчас же мысли супругов явно заняты другим. На новых фотографиях Меган выглядит счастливой и расслабленной. Для выхода она выбрала коричневую водолазку, песочное пальто, темную шелковую юбку, завершив образ замшевыми лодочками.

1 2 3 ... 10 Принц Гарри и Меган Маркл вернулись с отдыха в Лондон

К слову, данная встреча была организована не случайно. Принц Гарри и Меган Маркл хотели поблагодарить верховного комиссара Канады в Великобритании за гостеприимство и радушие, которые они получили во время поездки.