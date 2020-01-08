Финансовая независимость и жизнь на две страны: принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей новой роли в королевской семье

Теперь официально. Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут представителями королевской семьи в обычном смысле этого понятия. Супруги официально объявили, что собираются добиться финансовой независимости и проводить равное количество времени в Великобритании и Северной Америке.

Переезд в Канаду, натянутые отношения с родственниками, усталость от повышенного внимания и обязанностей — эти и многие другие слухи долгое время ходили вокруг герцога и герцогини Сассекских. Дыма без огня действительно не бывает, и отчасти все это подтвердилось. Во всяком случае, жить Меган Маркл и принц Гарри теперь собираются совершенно иначе.



Об этом они вечером 8 января объявили в своем официальном Инстаграме.

«После нескольких месяцев размышлений и обсуждения мы приняли решение начать этот год с принятия новой, прогрессивной роли внутри института (монархии, — прим. Woman.ru)», — так начинается послание герцога и герцогини Сассекских. Меган Маркл и принц Гарри намерены отойти от привычного для представителей королевской семьи образа жизни и работать, чтобы добиться финансовой независимости. «При этом мы продолжим всецело поддерживать Ее Величество королеву (Елизавету II, — прим. Woman.ru)», — подчеркнули супруги.



«Мы собираемся одинаково часто бывать в Великобритании и Северной Америке, продолжая исполнять свои обязанности перед королевой, Содружеством наций и фондами, которые мы патронируем», — пообещали Гарри и Меган. Жизнь на две страны, по их словам, поможет им привить своему сыну уважение к королевским традициям и подарит возможность сосредоточиться на личных планах и проектах (в том числе в сотрудничестве с королевой, принцами Чарльзом и Уильямом). Дополнительные детали будут официально сообщены позднее.

1 2 3 4 5 6 7 Принц Гарри и Меган Маркл отказались от привилегий представителей королевской семьи

В комментариях к публикации герцог и герцогиня встретили поддержку от поклонников. Многие поблагодарили их за честность и пожелали удачи в новой для себя роли.