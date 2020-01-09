25-летнему Джастину Биберу диагностировали болезнь Лайма

В полку звезд, страдающих от неизлечимых заболеваний, прибыло. Джастин Бибер объявил о том, что у него болезнь Лайма.

25-летний укротитель девичьих сердец и супруг модели Хейли Болдуин устал скрываться и решил выйти из тени. Певец рассказал в Инстаграме о том, что страдает от болезни Лайма.

«Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на запрещенных препаратах, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», — написал Бибер.

Болезнь Лайма, против которой не существует вакцины, передается клещами и называется «невидимой». Чаще всего ее диагностируют по мигрирующей кольцевидной кожной сыпи. Также страдает нервная и сердечно-сосудистая системы и опорно-двигательный аппарат.



Диагноз сладкоголосому блондину поставили пару лет назад — врачи долго не могли понять, что с ним не так. Сейчас, как отметил Джастин, он идет на поправку.

1 2 3 ... 8 Джастин Бибер объявил, что страдает от неизлечимой болезни

Отметим, что в случае с болезнью Лайма, вовремя поставленный диагноз помогает спасти жизнь пациента — в противном случае все может закончиться летальным исходом.