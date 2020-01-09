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25-летнему Джастину Биберу диагностировали болезнь Лайма

В полку звезд, страдающих от неизлечимых заболеваний, прибыло. Джастин Бибер объявил о том, что у него болезнь Лайма.

25-летний укротитель девичьих сердец и супруг модели Хейли Болдуин устал скрываться и решил выйти из тени. Певец рассказал в Инстаграме о том, что страдает от болезни Лайма.

«Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на запрещенных препаратах, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», — написал Бибер.

Болезнь Лайма, против которой не существует вакцины, передается клещами и называется «невидимой». Чаще всего ее диагностируют по мигрирующей кольцевидной кожной сыпи. Также страдает нервная и сердечно-сосудистая системы и опорно-двигательный аппарат.

Диагноз сладкоголосому блондину поставили пару лет назад — врачи долго не могли понять, что с ним не так. Сейчас, как отметил Джастин, он идет на поправку.

Отметим, что в случае с болезнью Лайма, вовремя поставленный диагноз помогает спасти жизнь пациента — в противном случае все может закончиться летальным исходом.

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09 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Джастин Бибер

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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