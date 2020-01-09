Как Елизавета II отреагировала на отделение Меган Маркл и принца Гарри от королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение отказаться от привилегий монаршей семьи и сложить с себя королевские полномочия. Елизавету II об этом предупредить супруги забыли.

8 января случилось то, чего многие дальновидные поклонники королевской семьи ждали уже давно — принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что сложили с себя полномочия представителей британской монархии.

Герцог и герцогиня Сассекские собираются жить на две страны, Англию и Северную Америку, и планируют добиться финансовой независимости. При этом, впрочем, Гарри и Меган «продолжат всецело поддерживать Ее Величество королеву». Однако нужна ли такая поддержка Елизавете II — большой вопрос.

Инсайдер, приближенный к монаршим особам, заявил Daily Mail, что ни королева, ни принц Чарльз, ни принц Уильям знать не знали о том, что для них приготовили Меган и Гарри. Сассексы не посвятили семью в свои планы отказаться от обязанностей — все узнали об этом из вечернего выпуска новостей.

93-летняя королева, говорит аноним, в ярости. Она шокировала, опечалена и ужасно разозлена.

Официальный комментарий Букингемского дворца звучит так: «Обсуждение с герцогом и герцогиней Сассекскими находится на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, которые потребуют времени для их разрешения».

А один из приближенных к королеве помощников выразил свое негодование Меган и Гарри так: «Люди прогнулись под них. Им дали все, что они хотели: свадьбу, дом, офис, деньги, персонал, туры, поддержку. Что им еще надо?»

1 2 3 ... 8 Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя полномочия членов королевской семьи

Инсайдеры говорят, что еще во время отпуска в Канаде Меган и Гарри создали свои собственный официальный сайт, который намереваются открыть в ближайшее время после объявления об отделении от монаршей семьи. Все это сильно печалит Елизавету II. «Уровень обмана поражает, и все чувствуют, что их ранили в спину», — сказал аноним.