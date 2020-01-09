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Как Елизавета II отреагировала на отделение Меган Маркл и принца Гарри от королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение отказаться от привилегий монаршей семьи и сложить с себя королевские полномочия. Елизавету II об этом предупредить супруги забыли.

8 января случилось то, чего многие дальновидные поклонники королевской семьи ждали уже давно — принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что сложили с себя полномочия представителей британской монархии.

Герцог и герцогиня Сассекские собираются жить на две страны, Англию и Северную Америку, и планируют добиться финансовой независимости. При этом, впрочем, Гарри и Меган «продолжат всецело поддерживать Ее Величество королеву». Однако нужна ли такая поддержка Елизавете II — большой вопрос.

Инсайдер, приближенный к монаршим особам, заявил Daily Mail, что ни королева, ни принц Чарльз, ни принц Уильям знать не знали о том, что для них приготовили Меган и Гарри. Сассексы не посвятили семью в свои планы отказаться от обязанностей — все узнали об этом из вечернего выпуска новостей.

93-летняя королева, говорит аноним, в ярости. Она шокировала, опечалена и ужасно разозлена. 

Официальный комментарий Букингемского дворца звучит так: «Обсуждение с герцогом и герцогиней Сассекскими находится на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, которые потребуют времени для их разрешения».

А один из приближенных к королеве помощников выразил свое негодование Меган и Гарри так: «Люди прогнулись под них. Им дали все, что они хотели: свадьбу, дом, офис, деньги, персонал, туры, поддержку. Что им еще надо?»

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя полномочия членов королевской семьи
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Инсайдеры говорят, что еще во время отпуска в Канаде Меган и Гарри создали свои собственный официальный сайт, который намереваются открыть в ближайшее время после объявления об отделении от монаршей семьи. Все это сильно печалит Елизавету II. «Уровень обмана поражает, и все чувствуют, что их ранили в спину», — сказал аноним.

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09 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Жаль королеву, видимо с ней не особо отношения, поэтому она узнала не первой. Молодым дали все кроме свободы. Меган теперь сможет заняться карьерой.

  • Эх, Меган... Ничему тебя история не учит. Была уже одна у них такая своьодолюбивая. Где она теперь?

  • Да ладно, Королева вздохнула с облегчением и перекрестилась))) Первая побежала узелок Гарюше собирать.

  • Меме вступила на скользкий путь..... хоть бы ребёнка своего пожалела🙄, неужели не понимает, что этот ее эгоистичный выпал и увод наследного принца из семьи закончится плохо?

  • Некрасиво поступили. Меган водит этого губошлепа, как телка на веревочке. Ещё бы Лизавета была не в ярости. Я бы на месте королевы даже слышать о ней не хотела, не то что видеть.

  • Да успокойтесь вы. Посмотрите на это трезвым взглядом. 21 век на дворе. Роботы уже пашут во всю. А ты короли, королевы, дворцы, эти дурацкие шляпки. Это просто клоунада! Ненастоящая жизнь, спектакль.

  • Выгнали их,просто так обставили. Слишком много позора и негатива от них было.

  • Наверное не так им сладко в королевстве, гадюшник тот еще. Денег полно, так зачем бегать на побегушках и унижаться (возможно) перед семьей. Люди хотят жить свободно и заниматься тем, к чему лежит душа.

  • Народ устроит только их судьба Ди

  • Гость

    Да успокойтесь вы. Посмотрите на это трезвым взглядом. 21 век на дворе. Роботы уже пашут во всю. А ты короли, королевы, дворцы, эти дурацкие шляпки. Это просто клоунада! Ненастоящая жизнь, спектакль.

    И тем не менее эта семья клоунов в шляпах она из богатейших в мире с огромными возможностями и связями.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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